«Экономика получила большой плюс». Срок безвиза в Беларуси планируют увеличить до 10 дней

Новости Беларуси. Срок безвиза может быть увеличен в Беларуси до конца 2018 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Требование для зарубежных граждан останется прежним – въезд через Национальный аэропорт.

А вот время пребывания, ожидается, увеличат вдвое – до 10 дней. МИД уже работает над соответствующими документами. Напомним, больше года в стране действует 5-дневный безвиз. По этим правилам Беларусь посетили более 100 тысяч иностранцев. Эксперты внимательно проанализировали ситуацию. Туристический поток не отразился на внутренней безопасности. Кроме того, все гости положительно отзываются о Беларуси.

Михаил Портной, заместитель министра спорта и туризма Беларуси:

На безопасность страны это не повлияло. Страна наша привлекательная, безопасная, красивая, с эксклюзивным туристическим продуктом. Экономика получила большой плюс. Аэропорт загружен более чем на 30% по сравнению с 2017 годом. Надо совершенствовать инфраструктуру, создавать условия гостеприимства для различной целевой аудитории. Безвиз – одно из этих направлений.