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«Экономика получила большой плюс». Срок безвиза в Беларуси планируют увеличить до 10 дней

02 апреля 2018 13:54
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Новости Беларуси. Срок безвиза может быть увеличен в Беларуси до конца 2018 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Требование для зарубежных граждан останется прежним – въезд через Национальный аэропорт.

«Экономика получила большой плюс». Срок безвиза в Беларуси планируют увеличить до 10 дней-1

А вот время пребывания, ожидается, увеличат вдвое – до 10 дней. МИД уже работает над соответствующими документами. Напомним, больше года в стране действует 5-дневный безвиз. По этим правилам Беларусь посетили более 100 тысяч иностранцев. Эксперты внимательно проанализировали ситуацию. Туристический поток не отразился на внутренней безопасности. Кроме того, все гости положительно отзываются о Беларуси.

«Экономика получила большой плюс». Срок безвиза в Беларуси планируют увеличить до 10 дней-4

Михаил Портной, заместитель министра спорта и туризма Беларуси:
На безопасность страны это не повлияло. Страна наша привлекательная, безопасная, красивая, с эксклюзивным туристическим продуктом. Экономика получила большой плюс. Аэропорт загружен более чем на 30% по сравнению с 2017 годом. Надо совершенствовать инфраструктуру, создавать условия гостеприимства для различной целевой аудитории. Безвиз – одно из этих направлений.

«Экономика получила большой плюс». Срок безвиза в Беларуси планируют увеличить до 10 дней-7

Сейчас Беларусь разрабатывает свой туристический бренд. Над творческим проектом работают белорусские и эксперты Всемирной туристской организации.

# общество # Туризм # Фотофакт # Михаил Портной

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