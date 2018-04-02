Минскзеленстрой готовится восстановить деревья после применения реагентов

Новости Беларуси. Минск станет еще зеленее. В течение апреля в столице высадят 8,5 тысяч деревьев и 35 тысяч кустарников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На весенний марафон ждут всех желающих. Работают специалисты и над программой реанимации природы. Дело в том, что применение химических реагентов для борьбы с гололедицей не проходит бесследно. На крупных проспектах Минска зафиксировано превышение солей натрия и хлора. Это ведет к гибели растений.