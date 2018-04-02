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Минскзеленстрой готовится восстановить деревья после применения реагентов

02 апреля 2018 12:37
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Новости Беларуси. Минск станет еще зеленее. В течение апреля в столице высадят 8,5 тысяч деревьев и 35 тысяч кустарников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минскзеленстрой готовится восстановить деревья после применения реагентов-1

На весенний марафон ждут всех желающих. Работают специалисты и над программой реанимации природы. Дело в том, что применение химических реагентов для борьбы с гололедицей не проходит бесследно. На крупных проспектах Минска зафиксировано превышение солей натрия и хлора. Это ведет к гибели растений.

Минскзеленстрой готовится восстановить деревья после применения реагентов-4

Впрочем, оценить реальное состояние деревьев можно будет только в апреле.

Минскзеленстрой готовится восстановить деревья после применения реагентов-7

# общество # Фотофакт # Экология

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