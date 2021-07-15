Репетиции и выступление барабанщиц. Что происходит в Витебске за несколько часов до открытия «Славянского базара»?
Новости Беларуси. 15 июля все внимание к Витебску. До церемонии открытия Международного фестиваля искусств «Славянский базар» остаются считаные часы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Легендарные позывные уже в 30-й раз прозвучат со сцены Летнего амфитеатра.
С самого утра город окутан праздничной атмосферой. Выставки, концерты, театральные представления, фудкорты, конкурсы – каждая городская площадь и улица предлагает гостям свою яркую программу.
С подробностями Виктор Пралич.
Виктор Пралич, корреспондент СТВ:
Витебск уже второй день живет фестивалем. Мы сейчас находимся около главной сценической площадки. В Летнем амфитеатре проходит репетиция вечернего гала-концерта. Мы здесь уже видели таких звезд, как Лариса Долина, Тамара Гвердцители, Николай Басков.
Громко сегодня в прямом смысле слова и на площади Победы. Там проходит IV Международный фестиваль-конкурс барабанщиц и мажореток. Всего около 30 коллективов со всей Беларуси, а также гости из России. Вот что сказали участницы этого конкурса.
Мария Шестель, участница ансамбля мажореток Барановичского дома культуры:
Очень напоминает атмосферу былых соревнований мажореточных, очень весело, очень классно. Волнение, конечно, присутствовало, но мы все выложились и справились на 100 %.
Виктор Пралич:
Музыкальная жизнь кипит. Но самым долгожданным событием сегодня станет торжественная церемония открытия юбилейного, 30-го фестиваля искусств «Славянский базар».