Прямой эфир

Репетиции и выступление барабанщиц. Что происходит в Витебске за несколько часов до открытия «Славянского базара»?

15 июля 2021 15:10
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 15 июля все внимание к Витебску. До церемонии открытия Международного фестиваля искусств «Славянский базар» остаются считаные часы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Легендарные позывные уже в 30-й раз прозвучат со сцены Летнего амфитеатра.

С самого утра город окутан праздничной атмосферой. Выставки, концерты, театральные представления, фудкорты, конкурсы – каждая городская площадь и улица предлагает гостям свою яркую программу.

С подробностями Виктор Пралич.

Репетиции и выступление барабанщиц. Что происходит в Витебске за несколько часов до открытия «Славянского базара»? -1

Виктор Пралич, корреспондент СТВ:
Витебск уже второй день живет фестивалем. Мы сейчас находимся около главной сценической площадки. В Летнем амфитеатре проходит репетиция вечернего гала-концерта. Мы здесь уже видели таких звезд, как Лариса Долина, Тамара Гвердцители, Николай Басков.

Громко сегодня в прямом смысле слова и на площади Победы. Там проходит IV Международный фестиваль-конкурс барабанщиц и мажореток. Всего около 30 коллективов со всей Беларуси, а также гости из России. Вот что сказали участницы этого конкурса.

Репетиции и выступление барабанщиц. Что происходит в Витебске за несколько часов до открытия «Славянского базара»? -4

Мария Шестель, участница ансамбля мажореток Барановичского дома культуры:
Очень напоминает атмосферу былых соревнований мажореточных, очень весело, очень классно. Волнение, конечно, присутствовало, но мы все выложились и справились на 100 %.

Репетиции и выступление барабанщиц. Что происходит в Витебске за несколько часов до открытия «Славянского базара»? -7

Виктор Пралич:
Музыкальная жизнь кипит. Но самым долгожданным событием сегодня станет торжественная церемония открытия юбилейного, 30-го фестиваля искусств «Славянский базар».

Репетиции и выступление барабанщиц. Что происходит в Витебске за несколько часов до открытия «Славянского базара»? -10

Читайте также:

Николай Басков: «Это один из последних концертов на «Славянском базаре», который видел мой папа»

Димаш Кудайберген: я очень люблю Витебск и «‎Славянский базар». Я неимоверно счастлив здесь находиться

В Витебске подняли флаг «Славянского базара – 2021». Кадры церемонии

# Славянский базар в Витебске-2021 # общество # Виктор Пралич # Мария Шестель # Лариса Долина # Тамара Гвердцители # Николай Басков # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Оазис на 10 сотках. Жительница Крупского района превратила участок в деревне в цветочный рай
15 июля 2021 14:47

Оазис на 10 сотках. Жительница Крупского района превратила участок в деревне в цветочный рай

В законы по вопросам защиты суверенитета и конституционного строя Беларуси вносятся поправки
15 июля 2021 14:42

В законы по вопросам защиты суверенитета и конституционного строя Беларуси вносятся поправки

Елена Богдан о санкциях: «То, что сегодня пытаются сделать с нашей страной, завтра могут попытаться сделать у них»
15 июля 2021 14:38

Елена Богдан о санкциях: «То, что сегодня пытаются сделать с нашей страной, завтра могут попытаться сделать у них»