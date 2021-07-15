В законы по вопросам защиты суверенитета и конституционного строя Беларуси вносятся поправки

Новости Беларуси. В законы по вопросам защиты суверенитета и конституционного строя вносятся поправки. Среди них и закон «О чрезвычайном положении», основанием для введения которого является наличие беспорядков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Однако ранее не было определено, что именно считается таковыми. Сейчас же конкретизируется, что к беспорядкам относятся попытки насильственного изменения конституционного строя, захвата или присвоения власти, вооруженный мятеж, массовые беспорядки, межнациональные и межконфессиональные конфликты, сопровождающиеся насильственными действиями, создающие непосредственную угрозу жизни и безопасности граждан.