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Елена Богдан о санкциях: «То, что сегодня пытаются сделать с нашей страной, завтра могут попытаться сделать у них»

15 июля 2021 14:38
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Новости Беларуси. Более 50 тысяч белорусских женщин поставили свои подписи в обращении организациям мира против введения санкций в отношении нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Елена Богдан о санкциях: «То, что сегодня пытаются сделать с нашей страной, завтра могут попытаться сделать у них»-1

Елена Богдан, председатель ОО «Белорусский союз женщин», первый заместитель министра здравоохранения Беларуси:
Наши женщины, которые являются патриотами своей страны, тоже как никто другой понимают, чем могут обернуться эти санкции. Ведь на самом деле санкции повлекут снижение уровня жизни, благосостояния наших граждан. За каждым из этих работающих  за женщинами, за мужчинами – стоят их семьи, родители, стоит по большому счету весь наш социальный пакет.

Мы обращаемся к женскому сообществу мира, к женским организациям с просьбой возвысить свой голос в защиту нашего белорусского народа. Мы завершаем свое обращение тем, что то, что сегодня пытаются сделать с нашей страной, завтра могут попытаться сделать у них.

Белорусский союз женщин высказался против санкций в отношении Беларуси. Собрали более 50 тысяч подписей. Подробнее здесь.

# Санкции # общество # Елена Богдан # Фотофакт

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