Оазис на 10 сотках. Жительница Крупского района превратила участок в деревне в цветочный рай

Новости Беларуси. Декоративные корзины, клумбы с десятками цветов, необычные скульптуры и растения. Так выглядит усадьба Валентины Кожановской из Крупского района, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Женщина любит работать на земле и свое хобби превратила в настоящее искусство. Не раз становилась победительницей конкурса на лучшее ветеранское подворье. В гости к ней приезжают как на экскурсию. В усадьбе трудолюбивой хозяйки побывала корреспондент Ольга Власовец.

Ольга Власовец, корреспондент:

Есть в деревне Журавы настоящий райский уголок. Его создала местная жительница Валентина Кожановская. Под красоту отведено 10 соток. Здесь растут около тысячи кустов лилий и сотни роз, а также бегонии, каллы, ирисы.

Преображением своего приусадебного участка женщина занимается давно. Выращивание цветов и создание интересных композиций – хобби, которое дает силы и энергию двигаться дальше.

Валентина Кожановкая:

Это радость, это счастье, это жизнь. Вы знаете, если бы не было цветов, наверное, не было бы моего здоровья. Для меня это хорошее настроение, это здоровье. Когда работаю в земле, я отдыхаю. У меня ничего не болит, я радостная, веселая и счастливая.