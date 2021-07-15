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Оазис на 10 сотках. Жительница Крупского района превратила участок в деревне в цветочный рай

15 июля 2021 14:47
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Новости Беларуси. Декоративные корзины, клумбы с десятками цветов, необычные скульптуры и растения. Так выглядит усадьба Валентины Кожановской из Крупского района, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Оазис на 10 сотках. Жительница Крупского района превратила участок в деревне в цветочный рай-1

Женщина любит работать на земле и свое хобби превратила в настоящее искусство. Не раз становилась победительницей конкурса на лучшее ветеранское подворье. В гости к ней приезжают как на экскурсию.

В усадьбе трудолюбивой хозяйки побывала корреспондент Ольга Власовец.

Оазис на 10 сотках. Жительница Крупского района превратила участок в деревне в цветочный рай-4

Ольга Власовец, корреспондент:
Есть в деревне Журавы настоящий райский уголок. Его создала местная жительница Валентина Кожановская. Под красоту отведено 10 соток. Здесь растут около тысячи кустов лилий и сотни роз, а также бегонии, каллы, ирисы.

Оазис на 10 сотках. Жительница Крупского района превратила участок в деревне в цветочный рай-7

Преображением своего приусадебного участка женщина занимается давно. Выращивание цветов и создание интересных композиций – хобби, которое дает силы и энергию двигаться дальше.

Оазис на 10 сотках. Жительница Крупского района превратила участок в деревне в цветочный рай-10

Валентина Кожановкая:
Это радость, это счастье, это жизнь. Вы знаете, если бы не было цветов, наверное, не было бы моего здоровья. Для меня это хорошее настроение, это здоровье. Когда работаю в земле, я отдыхаю. У меня ничего не болит, я радостная, веселая и счастливая.

Оазис на 10 сотках. Жительница Крупского района превратила участок в деревне в цветочный рай-13

Понятно, что уход за своим участком, особенно за цветами – дело трудоемкое, особенно в сезон. Работа на земле занимает все свободное время. Но когда она видит результаты своего труда, усталость проходит.

Подробности в видеоматериале.

# Хобби # общество # Ольга Власовец # Валентина Кожановская # Фотофакт

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