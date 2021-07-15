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Николай Басков: «Это один из последних концертов на «Славянском базаре», который видел мой папа»

15 июля 2021 14:18
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Новости Беларуси. 15 июля все внимание к Витебску. До церемонии открытия Международного фестиваля искусств «Славянский базар» остаются считаные часы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Легендарные позывные уже в 30-й раз прозвучат со сцены Летнего амфитеатра.

С самого утра город окутан праздничной атмосферой. Выставки, концерты, театральные представления, фудкорты, конкурсы – каждая городская площадь и улица предлагает гостям свою яркую программу. Разрешилась и одна из интриг фестиваля – стало известно имя обладателя специальной награды Президента.

Чья звезда засияла на знаменитой аллее? Об этом и не только расскажет Виктор Пралич.

Николай Басков: «Это один из последних концертов на «Славянском базаре», который видел мой папа»-1

Виктор Пралич, корреспондент:
Витебск уже второй день живет фестивалем. Мы сейчас находимся около главной сценической площадки. В Летнем амфитеатре проходит репетиция вечернего гала-концерта. Мы здесь уже видели таких звезд, как Лариса Долина, Тамара Гвердцители.

А вот Николай Басков стал обладателем специальной награды Президента Беларуси «Через искусство – к миру и взаимопониманию».

Николай Басков: «Это один из последних концертов на «Славянском базаре», который видел мой папа»-4

Николай Басков: «Это один из последних концертов на «Славянском базаре», который видел мой папа»-6

Николай Басков, певец (Россия):  
Невероятное состояние, потому что я два года назад приезжал на «Славянский базар» (или три), у меня был сольник здесь. Я сюда приезжал со своими родителями. Это один из последних концертов на «Славянском базаре», который видел мой папа. Мой отец всегда гордился моими какими-то достижениями, какими-то регалиями. И вот эту звезду я посвящаю своим родителям. Хочу им сказать огромное спасибо за их любовь.

Николай Басков: «Это один из последних концертов на «Славянском базаре», который видел мой папа»-9

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# Славянский базар в Витебске-2021 # общество # Николай Басков # Виктор Пралич # Александр Лукашенко # Фотофакт

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