Николай Басков: «Это один из последних концертов на «Славянском базаре», который видел мой папа»

Новости Беларуси. 15 июля все внимание к Витебску. До церемонии открытия Международного фестиваля искусств «Славянский базар» остаются считаные часы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Легендарные позывные уже в 30-й раз прозвучат со сцены Летнего амфитеатра.
С самого утра город окутан праздничной атмосферой. Выставки, концерты, театральные представления, фудкорты, конкурсы – каждая городская площадь и улица предлагает гостям свою яркую программу. Разрешилась и одна из интриг фестиваля – стало известно имя обладателя специальной награды Президента.
Чья звезда засияла на знаменитой аллее? Об этом и не только расскажет Виктор Пралич.
Виктор Пралич, корреспондент:
Витебск уже второй день живет фестивалем. Мы сейчас находимся около главной сценической площадки. В Летнем амфитеатре проходит репетиция вечернего гала-концерта. Мы здесь уже видели таких звезд, как Лариса Долина, Тамара Гвердцители.
А вот Николай Басков стал обладателем специальной награды Президента Беларуси «Через искусство – к миру и взаимопониманию».
Николай Басков, певец (Россия):
Невероятное состояние, потому что я два года назад приезжал на «Славянский базар» (или три), у меня был сольник здесь. Я сюда приезжал со своими родителями. Это один из последних концертов на «Славянском базаре», который видел мой папа. Мой отец всегда гордился моими какими-то достижениями, какими-то регалиями. И вот эту звезду я посвящаю своим родителям. Хочу им сказать огромное спасибо за их любовь.