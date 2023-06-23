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Ремонт второй половины путепровода на улице Запорожской завершат к осени

23 июня 2023 16:21
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Новости Беларуси. В ближайшие два года в Минске должны быть отремонтированы все путепроводы, находящиеся в аварийном состоянии. Такую задачу перед ответственными службами поставил заместитель председателя Мингорисполкома Олег Корзун, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Ремонт второй половины путепровода на улице Запорожской завершат к осени-1

В мэрии прошло заседание рабочей группы по вопросам благоустройства и содержания столицы. Отметим, что сегодня в Минске таких объектов порядка 10. Около 20 путепроводов уже отремонтированы. Сейчас заканчиваются работы по реконструкции первой половины моста на улице Запорожской. Напомним, его закрыли на капремонт еще в феврале. Теперь же планируют приступить к аналогичному обновлению второй половины – от улицы Радиальной в сторону Запорожской площади. Кроме того, в столице выполняются работы по благоустройству зон отдыха и пешеходных переходов.

Ремонт второй половины путепровода на улице Запорожской завершат к осени-4

Сергей Панев, директор ГП «Гордорстрой»:
Ведем работы по подземному пешеходному переходу, перекресток Аэродромная – Брилевская – Жукова. Завершаем работы. Планируем в июле порадовать жителей, чтобы открыть этот перекресток и снять большое напряжение. Завершили строительно-монтажные работы и уже открыли движение на МКАДе, 25-й километр путепровода, тоже планируем в ближайшую неделю завершить уже под путепроводом монтаж. Забиваем барьерные ограждения, монтируем и уже оформляем документы на ввод объекта в эксплуатацию.

В ближайшее время в Минске начнется ремонт путепровода на улице Филимонова.

# Ремонт и капремонт в Беларуси # общество # Сергей Панев # Олег Корзун # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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