«Ремонт стоит, бригады оплачены»: Интернет-магазин сантехники и плитки задерживает доставку на недели

Куда исчезают деньги белорусов и кто заставляет людей ждать свои заказы годами? Об очередной схеме обмана – в сюжете программы «Добро пожаловаться». Заказать керамическую ванную комнату решил минчанин Олег Пилипчук, вот только свой заказ он не может получить полгода. Олег Пилипчук:

Делаем комплексный ремонт в квартире, стал вопрос о закупке сантехники. Смесители, ванная, душевая система… Самые оптимальные цены были у интернет-магазина «Грани.бай». 3600 рублей. С менеджером связался, обсудили все детали, обговорили. Я и сделал заказ. Срок поставки был две недели. Попросили сделать 100% предоплату. «Сначала деньги – потом стулья». По такому принципу сегодня работают многие современные магазины. И, казалось бы, требуя полную предоплату, магазин всего лишь страхует себя от возможных рисков. Но, как показывает практика, вместе с деньгами клиентов обычно исчезают и новости о долгожданном товаре.

Олег Пилипчук:

По истечении срока, чуть больше двух недель, я сделал звонок и сказал, что готов принимать свой товар. И у них начались проблемы: то у них машина сломалась, то у них ещё что-то… Я менеджеру сказал: вы меня не вводите в заблуждение, говорите сразу, есть товар или нет товара. Через 1,5 недели сделали поставку только шести позиций. На вопросы, когда будет следующая поставка, конкретно мне никто не отвечал. Ремонт стоит, бригады оплачены, поэтому, в соответствии с договором, я написал письмо на возврат денег.

В течение 7 дней возврата денег не поступило.

Дарина Гулюта, юрист:

В данном случае, потребитель имеет право заявить требование о расторжении договора и возврате всех уплаченных сумм. Кроме того, потребитель имеет право заявить требование о выплате ему неустойки за нарушение сроков изготовления заказа, а также

требовать выплаты денежной компенсации морального вреда.