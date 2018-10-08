«Ремонт стоит, бригады оплачены»: Интернет-магазин сантехники и плитки задерживает доставку на недели

Куда исчезают деньги белорусов и кто заставляет людей ждать свои заказы годами? Об очередной схеме обмана – в сюжете программы «Добро пожаловаться».
Заказать керамическую ванную комнату решил минчанин Олег Пилипчук, вот только свой заказ он не может получить полгода.
Олег Пилипчук:
Делаем комплексный ремонт в квартире, стал вопрос о закупке сантехники. Смесители, ванная, душевая система… Самые оптимальные цены были у интернет-магазина «Грани.бай». 3600 рублей. С менеджером связался, обсудили все детали, обговорили. Я и сделал заказ. Срок поставки был две недели.
Попросили сделать 100% предоплату.
«Сначала деньги – потом стулья». По такому принципу сегодня работают многие современные магазины. И, казалось бы, требуя полную предоплату, магазин всего лишь страхует себя от возможных рисков. Но, как показывает практика, вместе с деньгами клиентов обычно исчезают и новости о долгожданном товаре.
Олег Пилипчук:
По истечении срока, чуть больше двух недель, я сделал звонок и сказал, что готов принимать свой товар. И у них начались проблемы: то у них машина сломалась, то у них ещё что-то… Я менеджеру сказал: вы меня не вводите в заблуждение, говорите сразу, есть товар или нет товара. Через 1,5 недели сделали поставку только шести позиций. На вопросы, когда будет следующая поставка, конкретно мне никто не отвечал. Ремонт стоит, бригады оплачены, поэтому, в соответствии с договором, я написал письмо на возврат денег.
В течение 7 дней возврата денег не поступило.
Дарина Гулюта, юрист:
В данном случае, потребитель имеет право заявить требование о расторжении договора и возврате всех уплаченных сумм. Кроме того, потребитель имеет право заявить требование о выплате ему неустойки за нарушение сроков изготовления заказа, а также
требовать выплаты денежной компенсации морального вреда.
Тем временем, количество недовольных клиентов растёт.
Сегодня своих заказов от данной организации не дождались более 20 человек. Заказы и суммы у всех разные, схема одна: обещают скидки и даже рассрочку на выгодных условиях, как только клиент «готов» – предлагают оформить договор.
Олег Пилипчук:
Со мной связались пострадавшие из Бобруйска, они написали коллективное письмо в УВД. Сейчас проводится проверка. По месту жительства я подал на них в суд. Суд состоялся 8 августа.
Отклики о работе фирмы в Интернете, также, мягко говоря, не радуют.
Отзывы:
– Выбор хороший, но срок доставки постоянно увеличивают (если сказали, что плитка будет через 2 недели, то рассчитывайте как минимум на месяц), а расчёт и консультация – на отлично.
– Магазин мошенников и обманщиков, набрав у людей предоплаты за товар, кормят обещаниями, бизнес по-бобруйски.
Звоним в организацию в качестве клиентов. Отвечает молодой человек, и, как ни в чем ни бывало, готов принимать заказ.
Телефонный разговор с консультантом магазина:
- В какие сроки обычно производится доставка?
- Сроки все индивидуально оговариваются.
- Есть ли риск, что заказ мне не привезут?
- Нет.
На вопрос, почему многочисленные заказчики так и не дождались своих товаров, консультант ответить не смог.
Пообщаться с руководством лично нам не удалось.
Однако, принять участие в разборе полётов согласилась бывший директор компании.
Антонина Бойцова, бывший директор компании:
Вышел конфликт между учредителями – их когда-то было два. Во время переезда понадобились дополнительные средства, чтобы организовать переезд. А также для поддержания дальнейшей работы. Один из учредителей отказался это делать, вышел спор, долги были поделены пополам. 50% своих обязательств один из учредителей выплатил, осталась вторая половина, которую должен был выплатить второй учредитель. Но он пытается избежать этой ответственности.
Это Корбут Олег Юрьевич.
Сегодня организацией занимаются сотрудники правоохранительных органов. Близится час, когда придётся платить не только долгам, но и по заслугам.