«Она столько людей обманула!»: суд приговорил Гаяне Оганесян к 6 годам лишения свободы

Ранее в программе «Добро пожаловаться» мы уже рассказывали о пострадавших от противоправных действий гражданки Гаяне Оганесян. Беззащитная женщина стала лишь шестерёнкой мошеннического механизма.

Глафира Якшевич:

И врёт мне, что она открыла дело в районе, что она там делает выпечку: «Хорошие деньги заработаю, привезу Вам долг». Приезжала и уезжала. Деньги вычистит, и уезжает. Она столько людей обманула!

Чтобы ей никогда Бог счастья не дал и её роду человеческому!

Гаяне Оганесян многим становилась близкой и родной. Кому-то сестрой, а кому и дочерью. Входила в доверие, проявляла внимание, ласку и заботу, всё с единственной целью – получить от человека как можно больше наличных. Бизнес на доверии процветал более 5 лет. Затем – лавина заявлений от пострадавших и уголовное дело.

«Что Вы делаете – снимаете 3000 евро?»: вошла в доверие и завладела сбережениями. Аферистке Гаяне Оганесян грозит от 5 до 10 лет

Участница следствия:

Выяснилось, что в СИЗО Оганесян симулирует, пытается обмануть.

Но там тоже люди образованные: они её поймали с поличным. Она просила таблетки. Держит их во рту, потом выкидывает, под подушку прячет.

За каждым рублем, полученным обманным путем – своя история. Пострадавшие – как на подбор. Три пожилые женщины, две беременные, одинокие мамы с маленькими детками. Обманутых –19 человек. Они снимали последнюю рубашку, чтобы помочь человеку в сложных жизненных ситуациях. Ведь Гаяне не жалела чёрных красок: при смерти мать, зарезали сына, сама считает дни, которые остались ей на белом свете, и срочно нужно дорогостоящее лечение.

Участница следствия:

Когда мы ознакомились с материалами дела – там 11 томов. Это был кропотливый труд. С 2015 по 2016 либо с 2016 по 2017 год

она выиграла в казино 119 раз.

На заседаниях обвиняемая театрально закатывала глаза, саркастично улыбалась и без конца вставляла ремарки в реплики потерпевших. Раскаяния, по словам свидетелей – ни на грам. Никто не верил, что современная «Сонька-Золотая ручка» получит по заслугам, но,

спустя 5 месяцев, судом вынесен приговор.

Лилиана Литвинюк, государственный обвинитель:

Был оглашен приговор по настоящему уголовному делу. Согласно приговору суда, Оганесян признана виновной в совершении покушения на совершение мошенничества в особо крупном размере. И ей назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с конфискацией имущества с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима. Общий ущерб по приговору, который фигурировал в прошлый раз –

более 246 тысяч деноминированных рублей, что составляет особо крупный размер.

19 потерпевших фигурируют в рамках настоящего уголовного дела.

Фемида постановила взыскать в пользу обманутых людей и компенсацию морального вреда.