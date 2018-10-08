«Она столько людей обманула!»: суд приговорил Гаяне Оганесян к 6 годам лишения свободы

Ранее в программе «Добро пожаловаться» мы уже рассказывали о пострадавших от противоправных действий гражданки Гаяне Оганесян. Беззащитная женщина стала лишь шестерёнкой мошеннического механизма.
Глафира Якшевич:
И врёт мне, что она открыла дело в районе, что она там делает выпечку: «Хорошие деньги заработаю, привезу Вам долг». Приезжала и уезжала. Деньги вычистит, и уезжает. Она столько людей обманула!
Чтобы ей никогда Бог счастья не дал и её роду человеческому!
Гаяне Оганесян многим становилась близкой и родной. Кому-то сестрой, а кому и дочерью. Входила в доверие, проявляла внимание, ласку и заботу, всё с единственной целью – получить от человека как можно больше наличных. Бизнес на доверии процветал более 5 лет. Затем – лавина заявлений от пострадавших и уголовное дело.
«Что Вы делаете – снимаете 3000 евро?»: вошла в доверие и завладела сбережениями. Аферистке Гаяне Оганесян грозит от 5 до 10 лет
Участница следствия:
Выяснилось, что в СИЗО Оганесян симулирует, пытается обмануть.
Но там тоже люди образованные: они её поймали с поличным. Она просила таблетки. Держит их во рту, потом выкидывает, под подушку прячет.
За каждым рублем, полученным обманным путем – своя история. Пострадавшие – как на подбор. Три пожилые женщины, две беременные, одинокие мамы с маленькими детками. Обманутых –19 человек. Они снимали последнюю рубашку, чтобы помочь человеку в сложных жизненных ситуациях. Ведь Гаяне не жалела чёрных красок: при смерти мать, зарезали сына, сама считает дни, которые остались ей на белом свете, и срочно нужно дорогостоящее лечение.
Участница следствия:
Когда мы ознакомились с материалами дела – там 11 томов. Это был кропотливый труд. С 2015 по 2016 либо с 2016 по 2017 год
она выиграла в казино 119 раз.
На заседаниях обвиняемая театрально закатывала глаза, саркастично улыбалась и без конца вставляла ремарки в реплики потерпевших. Раскаяния, по словам свидетелей – ни на грам. Никто не верил, что современная «Сонька-Золотая ручка» получит по заслугам, но,
спустя 5 месяцев, судом вынесен приговор.
Лилиана Литвинюк, государственный обвинитель:
Был оглашен приговор по настоящему уголовному делу. Согласно приговору суда, Оганесян признана виновной в совершении покушения на совершение мошенничества в особо крупном размере. И ей назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с конфискацией имущества с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима. Общий ущерб по приговору, который фигурировал в прошлый раз –
более 246 тысяч деноминированных рублей, что составляет особо крупный размер.
19 потерпевших фигурируют в рамках настоящего уголовного дела.
Фемида постановила взыскать в пользу обманутых людей и компенсацию морального вреда.