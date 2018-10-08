«Получила цепочку, которая через 2 часа почернела»: рассказываем, как ювелирная мастерская снижает пробу серебра
Не всё – серебро, что блестит. Или обман высшей пробы. Какими принципами работы руководствуются в современных ювелирных мастерских, узнаем в программе «Добро пожаловаться».
Сколько стоит порядочность и почему правду нужно порой собирать по драгоценным крупицам, недавно узнала минчанка Наталья Демидович.
Наталья Демидович, минчанка:
В конце мая пошла в ювелирную мастерскую, чтобы сделать ребёнку цепочку на 5 лет. Получила цепочку, которая через 2 часа почернела у ребёнка на шее. Сначала мне объяснили, что сделали изделие 875 пробы, вместо 925. Когда разговаривала с начальником, он мне ответил: «Как оно так! Серебро имеет свойство чернеть».
Почему почернела серебряная цепочка на теле трехлетнего ребенка?
За работу женщина заплатила 400 рублей, за эти деньги в магазине можно было бы приобрести новое изделие, и сегодня Наталья чувствует, что её ювелирно надули. Более того, те же мастера изготовили женщине серьги. Сегодня минчанка утверждает, что при изготовлении изделия мастера занизили пробу. Отправляемся к опытному эксперту.Ирина Ханцевич, специалист по товароведческим экспертизам:
Она будет дальше чернеть и разрушаться. Это результат не того, что потребитель неправильно эксплуатировал. Изделие выполнено некачественно. Нарушена технология, это никак не вина потребителя.
Работа выполнена некачественно. А что же с пробой украшения? Бросив ясный взгляд на серьги через лупу, эксперт выносит вердикт: проба занижена.
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Ирина Ханцевич:
Это нонсенс. Взяли серебро, но сделали…
То есть, они просто изменили лигатуру, получается? Зачем? Ведь снизить пробу – значит, добавки какие-то включить, за счет этого масса увеличивается. Тогда зачем, если остается довольно приличное количество металла, брать и делать серьги низкой пробы?
Воровство драгоценных металлов и подмена драгоценных камней, обеднение сплава или уменьшение пробы.
Об этом молчат ювелиры. Задача клиента – зорко следить за соблюдением элементарных правил. Взвесить украшение на приёмке, перед ремонтом или переплавкой. Внимательно изучить составленную квитанцию. При получении проверить наличие клейма и его соответствие.
Дарина Гулюта, юрист:
Работы выполнены некачественно, потребитель имеет полное право заявить требование о расторжении договора и возврате уплаченной суммы. А также вернуть переданный исполнителю материал. Срок удовлетворения требования – 7 дней.
Наталья Демидович:
Я звонила потом ему уже по телефону, но он меня культурно послал идти жаловаться в Общество прав потребителей и бросил трубку. Бесполезно с ними разговаривать, они не хотят. Просто закрывают окошко, и говорят, что всё решает бухгалтерия.
Отправляемся в злополучную ювелирную мастерскую.
Ольга Пискарева, СТВ:
Если серебро принималось 925 пробы, а на выходе изделие получилось меньшей пробы,
как такое могло случиться?
Приёмщик товара:
Когда изделие принимается меньшей пробы, оно считается другим весом. Потому что у нас до недавнего времени изделия из серебра изготавливались только 875 пробы. Сейчас изделия изготавливаются из серебра 925 пробы и апробируются 925-ой.
Ольга Пискарева:
А доводите ли вы информацию до потребителя, что вы не можете сделать изделие из серебра 925 пробы? И что изделие, которое он получит на руки, будет пробой ниже?
Приемщик товара:
Конечно, конечно. Нужно поднимать документы.
В конце концов, руководство мастерской решило в ювелирное светлое будущее шагать с чистой совестью.
Наталья Демидович:
Большое спасибо сотрудникам телеканала СТВ.
Вернули мне деньги. Один день – и все проблемы решены.
Деньги потрачу на подарок ребёнку. Не ожидала, что так быстро и оперативно вернут деньги. За это огромное спасибо!