«Получила цепочку, которая через 2 часа почернела»: рассказываем, как ювелирная мастерская снижает пробу серебра

Не всё – серебро, что блестит. Или обман высшей пробы. Какими принципами работы руководствуются в современных ювелирных мастерских, узнаем в программе «Добро пожаловаться». Сколько стоит порядочность и почему правду нужно порой собирать по драгоценным крупицам, недавно узнала минчанка Наталья Демидович.

Наталья Демидович, минчанка:

В конце мая пошла в ювелирную мастерскую, чтобы сделать ребёнку цепочку на 5 лет. Получила цепочку, которая через 2 часа почернела у ребёнка на шее. Сначала мне объяснили, что сделали изделие 875 пробы, вместо 925. Когда разговаривала с начальником, он мне ответил: «Как оно так! Серебро имеет свойство чернеть». Почему почернела серебряная цепочка на теле трехлетнего ребенка?

За работу женщина заплатила 400 рублей, за эти деньги в магазине можно было бы приобрести новое изделие, и сегодня Наталья чувствует, что её ювелирно надули. Более того, те же мастера изготовили женщине серьги. Сегодня минчанка утверждает, что при изготовлении изделия мастера занизили пробу. Отправляемся к опытному эксперту.Ирина Ханцевич, специалист по товароведческим экспертизам:

Она будет дальше чернеть и разрушаться. Это результат не того, что потребитель неправильно эксплуатировал. Изделие выполнено некачественно. Нарушена технология, это никак не вина потребителя.

Работа выполнена некачественно. А что же с пробой украшения? Бросив ясный взгляд на серьги через лупу, эксперт выносит вердикт: проба занижена. Купи серебряную цепочку и получи в подарок золотую: как телемагазин обманывает покупателей Ирина Ханцевич: Это нонсенс. Взяли серебро, но сделали…

То есть, они просто изменили лигатуру, получается? Зачем? Ведь снизить пробу – значит, добавки какие-то включить, за счет этого масса увеличивается. Тогда зачем, если остается довольно приличное количество металла, брать и делать серьги низкой пробы?

Воровство драгоценных металлов и подмена драгоценных камней, обеднение сплава или уменьшение пробы.

Об этом молчат ювелиры. Задача клиента – зорко следить за соблюдением элементарных правил. Взвесить украшение на приёмке, перед ремонтом или переплавкой. Внимательно изучить составленную квитанцию. При получении проверить наличие клейма и его соответствие.

Дарина Гулюта, юрист:

Работы выполнены некачественно, потребитель имеет полное право заявить требование о расторжении договора и возврате уплаченной суммы. А также вернуть переданный исполнителю материал. Срок удовлетворения требования – 7 дней. Наталья Демидович:

Я звонила потом ему уже по телефону, но он меня культурно послал идти жаловаться в Общество прав потребителей и бросил трубку. Бесполезно с ними разговаривать, они не хотят. Просто закрывают окошко, и говорят, что всё решает бухгалтерия. Отправляемся в злополучную ювелирную мастерскую.

Ольга Пискарева, СТВ:

Если серебро принималось 925 пробы, а на выходе изделие получилось меньшей пробы,

как такое могло случиться?

Приёмщик товара:

Когда изделие принимается меньшей пробы, оно считается другим весом. Потому что у нас до недавнего времени изделия из серебра изготавливались только 875 пробы. Сейчас изделия изготавливаются из серебра 925 пробы и апробируются 925-ой.