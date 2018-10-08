Мобильное приложение и инфоточки для туристов. Подготовку Минска ко II Европейским играм обсудили в мэрии

Новости Беларуси. Около 20 инфоточек для гостей II Европейских игр будут работать в Минске летом в 2019 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как сделать столицу еще более привлекательной для туристов, 8 октября обсудили в мэрии.

Уже известно, что по-новому зазвучат аудиоэкскурсии в туристических автобусах, которые курсируют по городу. Что касается информационных центров на время проведения Европейский игр, зарубежные болелльщики смогут узнать о достопримечательностях столицы возле спортивных объектов, мест проживания, а также в павильонах по продаже сувениров в Верхнем городе, Троицком предместье, на железнодорожном вокзале и в Национальном аэропорту.

Елена Плис, директор информационно-туристского центра «Минск»:

Планируется обновить мобильное приложение Минск-Minsk, которое уже разработано и существует. Также будет разработано отдельное приложение, в котором будет содержаться раздел о туристической информации в городе Минске, о достопримечательностях, гостиничном и экскурсионном потенциалах города и других возможностях.

К слову, с начала 2018 года внимание иностранцев к Минску выросло в несколько раз. Возможностью месяц провести без визы в Беларуси воспользовались 155 тысяч гостей из 70 стран. Особый интерес проявляют туристы из Германии, Италии, Польши и Великобритании.