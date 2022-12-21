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Родители разводятся, с кем останется ребёнок? Спросили у адвоката

21 декабря 2022 14:57
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Когда счастливая семейная жизнь дала трещину, интриги, скандалы, расследования – сомнительный выход из эмоционального тупика. Ведь как бы ни спорили взрослые, дети страдать не должны. Разорвать узы брака мирно и без последствий – то что нужно. А если достичь обоюдного согласия по определению места жительства несовершеннолетнего ребенка родители не могут, поставит точку в непростом вопросе буква закона.

Родители разводятся, с кем останется ребёнок? Спросили у адвоката-1

Елена Гронская, адвокат Минской областной коллегии адвокатов:
В деле по спорам по определению места жительства орган опеки и попечительства выступает как государственный орган, уполномоченный давать заключения. Суд принимает во внимание следующие обстоятельства: возраст ребенка, степень привязанности к родителям, братьям, сестрам, морально-нравственные качества родителей, занятость родителей, режим, график работы, а также возможность обеспечить надлежащий уход за ребенком по обстоятельствам.

Богатство не в деньгах. Высокий уровень достатка не является безусловным основанием для передачи любимого чада на воспитание более обеспеченному родителю.

Елена Гронская:
При разрешении споров данной категории дел учет мнения ребенка, достигшего десятилетнего возраста, является обязательным. Суд принимает во внимание мнение ребенка, если оно не противоречит его интересам.

Родители разводятся, с кем останется ребёнок? Спросили у адвоката-4

Но даже если решение суда было приятно не в вашу пользу, руки опускать не стоит.

Елена Гронская:
Правоотношения между родителями и детьми являются длящимися, поэтому наличие решения суда по данному делу не является препятствием для возбуждения в последующем нового дела между теми же сторонами.

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# Закон # общество # Елена Гронская # Вероника Макаревич # Фотофакт

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