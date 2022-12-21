Родители разводятся, с кем останется ребёнок? Спросили у адвоката

Когда счастливая семейная жизнь дала трещину, интриги, скандалы, расследования – сомнительный выход из эмоционального тупика. Ведь как бы ни спорили взрослые, дети страдать не должны. Разорвать узы брака мирно и без последствий – то что нужно. А если достичь обоюдного согласия по определению места жительства несовершеннолетнего ребенка родители не могут, поставит точку в непростом вопросе буква закона.
Елена Гронская, адвокат Минской областной коллегии адвокатов:
В деле по спорам по определению места жительства орган опеки и попечительства выступает как государственный орган, уполномоченный давать заключения. Суд принимает во внимание следующие обстоятельства: возраст ребенка, степень привязанности к родителям, братьям, сестрам, морально-нравственные качества родителей, занятость родителей, режим, график работы, а также возможность обеспечить надлежащий уход за ребенком по обстоятельствам.
Богатство не в деньгах. Высокий уровень достатка не является безусловным основанием для передачи любимого чада на воспитание более обеспеченному родителю.
Елена Гронская:
При разрешении споров данной категории дел учет мнения ребенка, достигшего десятилетнего возраста, является обязательным. Суд принимает во внимание мнение ребенка, если оно не противоречит его интересам.
Но даже если решение суда было приятно не в вашу пользу, руки опускать не стоит.
Елена Гронская:
Правоотношения между родителями и детьми являются длящимися, поэтому наличие решения суда по данному делу не является препятствием для возбуждения в последующем нового дела между теми же сторонами.
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