Родители разводятся, с кем останется ребёнок? Спросили у адвоката

Когда счастливая семейная жизнь дала трещину, интриги, скандалы, расследования – сомнительный выход из эмоционального тупика. Ведь как бы ни спорили взрослые, дети страдать не должны. Разорвать узы брака мирно и без последствий – то что нужно. А если достичь обоюдного согласия по определению места жительства несовершеннолетнего ребенка родители не могут, поставит точку в непростом вопросе буква закона.

Елена Гронская, адвокат Минской областной коллегии адвокатов:

В деле по спорам по определению места жительства орган опеки и попечительства выступает как государственный орган, уполномоченный давать заключения. Суд принимает во внимание следующие обстоятельства: возраст ребенка, степень привязанности к родителям, братьям, сестрам, морально-нравственные качества родителей, занятость родителей, режим, график работы, а также возможность обеспечить надлежащий уход за ребенком по обстоятельствам.

Богатство не в деньгах. Высокий уровень достатка не является безусловным основанием для передачи любимого чада на воспитание более обеспеченному родителю.

Елена Гронская:

При разрешении споров данной категории дел учет мнения ребенка, достигшего десятилетнего возраста, является обязательным. Суд принимает во внимание мнение ребенка, если оно не противоречит его интересам.