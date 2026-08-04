Ремонт моста через Свислочь в Минске идет с опережением графика

Ремонт моста через Свислочь на проспекте Независимости идет с опережением графика: выполнено две трети работ, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. На объекте прошло рабочее совещание под руководством заместителя председателя Мингорисполкома Олега Корзуна. Из трех арочных сводов два уже практически готовы. Завершено сооружение монолитной плиты. Задача на ближайшие дни – выполнить гидроизоляцию, уложить дорожное покрытие.

Одновременно идет реставрация: гранитные стены и перила очищают от старой краски. Под мостом завершают штукатурку, но малярные и покрасочные работы могут затянуться из-за требований к температуре и влажности. Всего на объекте работают порядка 100 человек.

Сергей Панев, директор предприятия «Гордорстрой»:

Работает и «Белреставрация», и «Мостострой», и «Зеленстрой», и люди, которые занимаются восстановлением. Работает и управление центром по устройству слоев покрытия. Людей под каждый технологический этап всегда достаточно.

Роман Залуцкий, начальник участка строительного управления № 2 ОАО «Мостострой»:

С нашей стороны организованы работы в круглые сутки. Мы заблаговременно, еще до начала строительства, приобрели на объект в 90 % количестве все материалы. Они у нас складируются на базе, они подвозятся, мягко говоря, с колес. Мостовиков не пугает ни жара, ни холод, ни дождь. У нас, в принципе, все вагончики обеспечены кондиционерами, обеспечен питьевой режим для работников, увеличены интервалы для отдыха в палящую погоду.