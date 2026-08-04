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В Минской области на ремонт общежитий колледжей направлено 14 млн рублей

04 августа 2026 13:55
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В Минской области завершается подготовка колледжей к новому учебному году. На эти цели направлен 21 миллион рублей, две трети из которых пойдет на ремонт общежитий, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Копыльском государственном колледже работы выходят на финиш. Общежитие учреждения рассчитано на 395 учащихся. В 2026 году на ремонт выделено 450 тысяч рублей. Специалисты обновляют коридоры и жилые комнаты, полностью заменили системы водоснабжения, теплоснабжения и канализации, отремонтировали пожарную сигнализацию.

В Минской области на ремонт общежитий колледжей направлено 14 млн рублей-2

Анатолий Петкевич, директор Копыльского государственного колледжа:
Планируем закончить все работы до половины августа. Сейчас идет процесс закупки новой мебели, которая будет устанавливаться во все комнаты, где будет произведен ремонт, для создания условий и комфорта для наших учащихся, проживающих в общежитии.

К 1 сентября все 24 колледжа Минской области встретят учащихся в обновленных условиях. Всего за парты сядут почти 18 тысяч ребят.

В Минской области завершается подготовка школ и гимназий к новому учебному году.

# Ремонт # Общежитие

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