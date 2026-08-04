В Минской области на ремонт общежитий колледжей направлено 14 млн рублей

В Минской области завершается подготовка колледжей к новому учебному году. На эти цели направлен 21 миллион рублей, две трети из которых пойдет на ремонт общежитий, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Копыльском государственном колледже работы выходят на финиш. Общежитие учреждения рассчитано на 395 учащихся. В 2026 году на ремонт выделено 450 тысяч рублей. Специалисты обновляют коридоры и жилые комнаты, полностью заменили системы водоснабжения, теплоснабжения и канализации, отремонтировали пожарную сигнализацию.