Кочанова провела встречу с председателями местных Советов депутатов со всей страны

Депутаты не должны быть сторонними наблюдателями во время уборочной кампании. Таким мнением поделилась председатель Совета Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья Качанова особо отметила пример Жировичей. Поручение главы государства – превратить Свято-Успенский Жировичский монастырь и агрогородок, где он находится, в настоящую жемчужину – задало вектор для масштабной реконструкции и благоустройства, сделав его образцом для всей страны.

Дмитрий Нагула, председатель Жировичского сельского исполнительного комитета и сельского Совета депутатов:

Выполнена большая работа по благоустройству агрогородка Жировичи. Прежде всего, посмотрите, полностью вся инфраструктура. Это асфальтирование дорог полностью, выполнено асфальтирование 10,2 километра дорог. Кроме этого, у нас проложена новая сеть водоснабжения. Территория у нас благоустроена, где мы с вами находимся, на центральной площади города. Здесь тоже существенное преобразование. Смотрите, какие сделаны видовые площадки. Уже в прошлом году они обустроены для комфорта туристов, чтобы они могли насладиться этим видом, который нам открывается на монастырь.

Председатель Совета Республики отметила, что реальные запросы жителей и оперативное реагирование на волнующие их темы – главный приоритет для каждого депутата. Задача в том, чтобы слышать каждого человека, оправдывать доверие избирателей и принципиально подходить к решению любого вопроса.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Для депутатов нет не их вопросов. Почему? Потому что это народные избранники. А народные избранники должны жить жизнью своих людей. И, конечно, для нас очень важны эти встречи, которые мы проводим ежеквартально, с председателями областных, городских, районных Советов депутатов, чтобы услышать те вопросы, которые есть, и, несомненно, поставить те задачи, которые нам необходимо решать, депутатскому корпусу нашей страны. Потому что мы прекрасно понимаем, что работа с людьми – это важнейший аспект в нашей деятельности, который позволяет нам сегодня более эффективно работать над законопроектами и понимать происходящие процессы на местах.

Особое внимание в ходе диалога уделили ходу жатвы. Спикер напомнила: глава государства на селекторном совещании поручил сделать все для того, чтобы урожай, который сегодня стоит на полях, был убран. Наталья Кочанова подчеркнула: депутатам необходимо лично видеть ситуацию на местах, знать условия труда аграриев, при необходимости решать возникающие вопросы.