Сколько стоит собрать ребенка к 1 сентября? Минобразования проверяет цены, ассортимент и качество товаров

До старта нового учебного года остается меньше месяца, а значит, для тысяч семей по всей стране начинается самая активная пора школьных сборов. В Беларуси развернуто порядка 250 тематических ярмарок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Предприятия торговли полностью перестроили залы и предлагают покупателям скидки до 30 %. Однако за повышенным сезонным спросом стоит жесткий государственный контроль. Специальные мониторинговые группы Министерства образования и регионов ежедневно выходят в рейды. В центре внимания проверяющих – ценовая политика, наличие всех размерных рядов и качество продукции. Насколько торговые точки готовы к наплыву покупателей и во сколько обойдется собрать ребенка к 1 сентября, выясняла наш корреспондент Элла Маркевич.

– Давайте тогда посмотрим для старшеклассников мужские костюмы. От каких цен стартует эти вещи?

– У нас цены есть на любой цвет, вкус и кошелек. Самая демократичная цена – 146 рублей 30 копеек. С хорошим составом.

Собрать ребенка в школу без удара по семейному бюджету – задача серьезная. За тем, чтобы цены оставались в разумных пределах, следят специалисты мониторинговой группы. В одном из столичных ТЦ, к примеру, блузку для девочки можно найти от 26 рублей, а сорочку для мальчика – от 40. Подробности здесь. Плюс ко всему действуют скидки и дополнительные преференции для многодетных семей и родителей, воспитывающих детей с инвалидностью.

Элла Кудин, продавец:

По вторникам и четвергам у нас для дисконтной карты плюс 5 %. Точечные скидки, которые дает и само предприятие, и совместно наш универмаг с предприятием. Бывают такие дни, что буквально за 5 минут уже в секции 30 человек. Нет такого, чтобы пришел покупать и что-то не купил.

Что касается канцелярских товаров, то мониторинговые группы контролируют качество и разновидности. Тетради на полках должны быть представлены в разных объемах и для каждой возрастной категории – от тонких для тех, кто только осваивает азы письма, до общих, для старшеклассников. Как итог – дефицита нет.