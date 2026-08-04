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Сколько стоит собрать ребенка к 1 сентября? Минобразования проверяет цены, ассортимент и качество товаров

04 августа 2026 17:26
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До старта нового учебного года остается меньше месяца, а значит, для тысяч семей по всей стране начинается самая активная пора школьных сборов. В Беларуси развернуто порядка 250 тематических ярмарок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Предприятия торговли полностью перестроили залы и предлагают покупателям скидки до 30 %. Однако за повышенным сезонным спросом стоит жесткий государственный контроль.

Специальные мониторинговые группы Министерства образования и регионов ежедневно выходят в рейды. В центре внимания проверяющих – ценовая политика, наличие всех размерных рядов и качество продукции. 

Насколько торговые точки готовы к наплыву покупателей и во сколько обойдется собрать ребенка к 1 сентября, выясняла наш корреспондент Элла Маркевич.

Сколько стоит собрать ребенка к 1 сентября? Минобразования проверяет цены, ассортимент и качество товаров-2

Давайте тогда посмотрим для старшеклассников мужские костюмы. От каких цен стартует эти вещи? 
– У нас цены есть на любой цвет, вкус и кошелек. Самая демократичная цена – 146 рублей 30 копеек. С хорошим составом.

Сколько стоит собрать ребенка к 1 сентября? Минобразования проверяет цены, ассортимент и качество товаров-4

Собрать ребенка в школу без удара по семейному бюджету – задача серьезная. За тем, чтобы цены оставались в разумных пределах, следят специалисты мониторинговой группы. В одном из столичных ТЦ, к примеру, блузку для девочки можно найти от 26 рублей, а сорочку для мальчика – от 40. Подробности здесь.

Плюс ко всему действуют скидки и дополнительные преференции для многодетных семей и родителей, воспитывающих детей с инвалидностью.

Сколько стоит собрать ребенка к 1 сентября? Минобразования проверяет цены, ассортимент и качество товаров-6

Элла Кудин, продавец:
По вторникам и четвергам у нас для дисконтной карты плюс 5 %. Точечные скидки, которые дает и само предприятие, и совместно наш универмаг с предприятием. Бывают такие дни, что буквально за 5 минут уже в секции 30 человек. Нет такого, чтобы пришел покупать и что-то не купил.

Сколько стоит собрать ребенка к 1 сентября? Минобразования проверяет цены, ассортимент и качество товаров-8

Что касается канцелярских товаров, то мониторинговые группы контролируют качество и разновидности. Тетради на полках должны быть представлены в разных объемах и для каждой возрастной категории – от тонких для тех, кто только осваивает азы письма, до общих, для старшеклассников. Как итог – дефицита нет.

Сколько стоит собрать ребенка к 1 сентября? Минобразования проверяет цены, ассортимент и качество товаров-10

Ольга Братухина, заместитель начальника Центра социальной, воспитательной и идеологической работы Академии образования Беларуси: 
Среди канцелярских товаров представлен достаточно широкий ассортимент. Большое количество товаров белорусского производства, начиная от рюкзаков школьных и заканчивая обычными школьными тетрадями. Во всех торговых объектах есть дневники в жесткой, в мягкой обложке. На сегодня не зафиксировано отсутствия каких-либо товаров.

Далее смотрите в видео.

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