Ремесленники будут обязаны платить взносы с 1 октября. Узнали точные цифры налога

Почему псевдомастерам приготовиться? На что нацелен указ о ремесленной деятельности? Как новые правила станут иммунитетом для культуры и кто должен будет заплатить по реальным налоговым счетам? На площадке ток-шоу «По существу» эксперты, представители профильных ведомств, бизнеса и культурного сообщества обсудили грядущие новации.

Алена Сырова, СТВ:

Ремесленничество в свое время спасло людей, который попадали под так называемый декрет о тунеядцах. Можно было малой суммой обойти законодательные изменения. Насколько мы правы? Ремесленничество охватывало большой процент населения. Что с этого поимеет государство и бюджет?