Ремесленники будут обязаны платить взносы с 1 октября. Узнали точные цифры налога

Почему псевдомастерам приготовиться? На что нацелен указ о ремесленной деятельности? Как новые правила станут иммунитетом для культуры и кто должен будет заплатить по реальным налоговым счетам? На площадке ток-шоу «По существу» эксперты, представители профильных ведомств, бизнеса и культурного сообщества обсудили грядущие новации.
Алена Сырова, СТВ:
Ремесленничество в свое время спасло людей, который попадали под так называемый декрет о тунеядцах. Можно было малой суммой обойти законодательные изменения. Насколько мы правы? Ремесленничество охватывало большой процент населения. Что с этого поимеет государство и бюджет?
Екатерина Лихачева, заместитель управляющего Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Беларуси:
Я отвечу за Фонд социальной защиты населения. До 1 октября текущего года ремесленники имеют право участвовать в системе государственного социального страхования, то есть хотят – платят взносы, не хотят – не платят. Начиная с 1 октября, они все будут обязаны уплачивать взносы в бюджет фонда. Взносы уплачиваются от суммы, установленной ими в доходы, но не ниже, чем из размера минимальной заработной платы. Если в цифрах, это в месяц 626 рублей, умножаем на 29 %, ежемесячная сумма платежа – 181 рубль 54 копейки.