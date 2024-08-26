Лукашенко подписал указ о приёме в белорусское гражданство 243 иностранцев

Наша страна скоро официально станет вторым домом для 243 иностранцев. Указ о приеме в белорусское гражданство подписал сегодня глава государства, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Люди, которые переехали в нашу страну более пяти лет назад, честно трудились, создали семьи и не нарушали законы, получат белорусский паспорт. В числе принятых в гражданство – уроженцы Азербайджана, Армении, Грузии, Ирана, Казахстана, Ливана, Молдовы, России, Туркменистана, Узбекистана, Украины и других государств. Из них 23 человека – несовершеннолетние.