Прямой эфир

Лукашенко подписал указ о приёме в белорусское гражданство 243 иностранцев

26 августа 2024 16:27
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Наша страна скоро официально станет вторым домом для 243 иностранцев. Указ о приеме в белорусское гражданство подписал сегодня глава государства, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко подписал указ о приёме в белорусское гражданство 243 иностранцев-2

Люди, которые переехали в нашу страну более пяти лет назад, честно трудились, создали семьи и не нарушали законы, получат белорусский паспорт. В числе принятых в гражданство – уроженцы Азербайджана, Армении, Грузии, Ирана, Казахстана, Ливана, Молдовы, России, Туркменистана, Узбекистана, Украины и других государств. Из них 23 человека – несовершеннолетние.

# Государственная политика # Александр Лукашенко

Другие новости рубрики

Все новости
Белорусские депутаты готовы к более тесному сотрудничеству со СМИ
26 августа 2024 14:03

Белорусские депутаты готовы к более тесному сотрудничеству со СМИ

В Ташкенте проходит Узбекско-Белорусский женский бизнес-форум
26 августа 2024 13:51

В Ташкенте проходит Узбекско-Белорусский женский бизнес-форум

Морские бакланы поселились на гродненских водоёмах
26 августа 2024 13:38

Морские бакланы поселились на гродненских водоёмах