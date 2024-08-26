Белорусские депутаты готовы к более тесному сотрудничеству со СМИ

О том, как повысить уровень осведомленности населения о работе парламентариев, говорили на встрече в Палате представителей с руководителями республиканских СМИ. Сейчас депутаты готовятся к законотворческому сезону, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Символично в День народного единства 17 сентября откроется вторая сессия восьмого созыва. В работе уже 16 законопроектов. Прежде чем по документу принимается решение, депутаты тщательно изучают его, в том числе опираясь на экспертное мнение. И белорусы должны понимать, как происходят эти процессы. Подробно рассказать о своей работе и подключиться к более эффективному взаимодействию со СМИ готовы депутаты. Все они профессионалы и зарекомендовали себя в округах.