Как будут разбираться, кто ремесленник, а кто предприниматель? Объяснил член профильной комиссии

Почему псевдомастерам приготовиться? На что нацелен указ о ремесленной деятельности? Как новые правила станут иммунитетом для культуры и кто должен будет заплатить по реальным налоговым счетам? На площадке ток-шоу «По существу» эксперты, представители профильных ведомств, бизнеса и культурного сообщества обсудили грядущие новации.

Дмитрий Полховский, заместитель председателя Пинского райисполкома, председатель комиссии по определению перечня физических лиц, претендующих на осуществление ремесленной деятельности с уплатой ремесленного сбора:

Во-первых, то, что создали мы эту комиссию, в состав которой входили и представители отдела культуры, отдела экономики, налоговики. И, в первую очередь, конечно же, мы взяли в комиссию наших народных мастеров, которые непосредственно разбираются в народном творчестве. Потому что, я считаю, что указ, который сейчас издан, направлен на возрождение белорусского народного декоративно-прикладного искусства. И, естественно, наши специалисты в этом разбираются более тонко, чем мы. И когда к нам приходят заявления, мы на комиссии рассматриваем, мы ставим задачу обязательно, чтобы этот мастер присутствовал. Обязательно приносит свои изделия, в следующий момент изучают наши мастера. Потом, конечно же, мы изучаем его в социальных сетях, где он выставляется, что он еще делает, о чем вообще говорит.

Кирилл Казаков, СТВ:

Сейчас вам тут скажут, что не так говоришь, тебе не дадут 3 месяца. Нет, все правильно. Я тоже это абсолютно поддерживаю. Я к тому, что ты можешь говорить все что угодно, но если ты начнешь выставлять, например, с бело-красно-белыми полосками чего-то, как бы оно ни было очень искусно сделано. Это я просто предупреждаю, это сразу политические вещи, что можно, конечно, выпендриваться как угодно. Но есть штуки, которые запрещены, даже если ты очень талантливый.