Рельеф на морковке не нарастишь. С какими трудностями сталкиваются вегетарианцы?

Специалисты говорят прямым текстом: если вы занимаетесь фитнесом и хотите добиться результатов, то без качественного топлива при хорошей физической нагрузке можно и ноги протянуть. Да и рельефную мускулатуру на морковке не нарастишь, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.

Анна Бедрицкая, диетолог-нутрициолог, фитнес-тренер:

Существует большое количество роликов в интернете, когда спортсмены достигают больших результатов, когда отказываются от мяса, как проще похудеть, когда мы отказываемся от мяса. На самом деле этих историй единицы. Наиболее серьезная опасность вегетарианской диеты связана с ее обделенностью некоторыми элементами. Недостаточность витамина В12 приводит к анемии и необратимым изменениям в нервной системе. У взрослых эта недостаточность развивается медленно, на протяжении нескольких лет, поскольку витамин накапливается в организме. Что же нужно знать человеку, который сознательно отказывается от мясосодержащих продуктов? Только постепенный переход. Это главное.

Андрей Ализарчик, сыроед:

Нужно время определенное, постепенность, то есть нельзя делать это резко. Некоторые пробуют практиковать голодание. Это тоже нельзя резко делать, потому что когда ты голодаешь либо облегчаешь питание, то запускается очистительная реакция, то есть в кровь выбрасывается огромное количество токсинов, которые были накоплены за период прошлой жизнедеятельности. Соответственно, это тоже сказывается на самочувствии. Когда ты резко вбрасываешься, ты можешь ощущать себя плохо, у тебя могут быть побочные эффекты. Это все временно. Поэтому резко нельзя этого делать. Желательно это делать либо по советам, либо под контролем человека, который это уже проходил.