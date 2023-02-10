Кур накачивают гормонами и антибиотиками? Узнали правду о магазинном мясе
Один из главных аргументов вегетарианцев – опасная еда. Не секрет, что для успешного выращивания сельскохозяйственных животных и птиц им вкалывают гормоны и антибиотики. А не очередная ли это страшилка? И как теперь все это есть? Об этом рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.
Анна Бедрицкая, диетолог-нутрициолог, фитнес-тренер:
Могу сказать точно и наверняка, что гормоны – это достаточно дорогостоящий препарат, чтобы употреблять в большом количестве и прокалывать наших курочек, которые мы потом употребляем в пищу. Но антибиотики правда используются. Все, что мы, потребители, можем сделать, – это завести своих кур, свое хозяйство, и тогда вы наверняка будете знать.
Еще одна проблема – рафинированные продукты. Бич современности. Благодаря удачному для пищевых корпораций симбиозу химической и пищевой промышленностей пища перестала быть просто необходимостью. Она стала роскошью, удовольствием, развлечением. В определенный момент отношение общества к процессу питания кардинально изменилось. Прием пищи превратился в ритуал получения наслаждения, потеряв свою изначальную суть. Вследствие таких метаморфоз сегодня мы видим на полках магазинов молочные продукты со сроком годности от месяца, батоны, которые порой не ест даже плесень. Что такое рафинированная пища и в чем ее опасность?
Наталья Лозовикова, врач-эндокринолог высшей квалификационной категории консультативной поликлиники 2-й городской клинической больницы г. Минска:
На сегодняшний момент основные продукты (масло, хлеб, крупы) являются рафинированными, то есть промышленность удаляет вредные вещества, которые содержатся в этих продуктах. По сути, человек, употребляя в пищу эти продукты, употребляет без баланса.
Хорошим заменителем мяса, а также рыбы и яиц, если вы решили придерживаться строгого вегетарианства, могут стать продукты с высоким содержанием белка. Молочка, особенно творог и сыр, а также популярная сейчас соя и орехи. А вот грибы не подойдут в качестве альтернативы – белок в них практически не усваивается. Неплохой вариант – бобовые и морепродукты. Процент белка содержится и в крупах, даже во фруктах и овощах, хотя традиционно они источники углеводов. Вот только может возникнуть вопрос: так ли легко найти здоровую пищу на наших прилавках?
Иван Лис, владелец веганского кафе:
У нас хватает продуктов, это не тот период. В принципе, у нас изобилие. Если знаешь, что кушать, можно всегда это удовлетворить. В основном это салаты, что-то тушеное, овощи, крупы ем, орехи, авокадо, фрукты.
Как известно, человеку при средней физической нагрузке в день нужно примерно 60-70 граммов белка. Это не так уж и много, тем более если учесть, что в природе его источников огромное количество.
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