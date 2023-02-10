Там есть даже зуб мамонта. В каком музее в Ивацевичах стоит побывать?

Путешественникам на заметку. Знакомство с городом начинайте с краеведческого музея. Сегодня в объективе – Север Полесья, славные Ивацевичи. Первые весточки зафиксированы в 1519 году. Тогда имение за долги передали двум гродненским евреям. Расцвело местечко вместе с железной дорогой в XIX веке.

Сергей Мочалов, старший научный сотрудник Ивацевичского историко-краеведческого музея:

Юзеф Шиманчик в 1920-1930 годы, в довоенное время активно фотографировал, как люди жили, как выглядела наша местность. Самый яркий пример – домики рыбаков, которые дополнительно утеплялись камышом.

От эпохи мамонтов до средневековых рыцарей и мещан. Здесь можно не только открыть чемодан в прошлое, но и прикоснуться к живым артефактам.

Сергей Мочалов:

Находки через все века от 1,5 миллиарда лет и, по сути, даже до мамонтов. Даже зуб мамонта, пожалуйста. Трогали кость динозавра? Вот, пожалуйста, даже окаменевшие останки растений, янтарь, это одна из наших ценностей, говорят, золото Балтики, хотя у нас тоже это вполне находят. За этим же янтарем приплывали к нам торговцы.

Вместе с торговцами уплываем в таинственное Средневековье. От арабов до скандинавов – в обменно-валютных операциях было замечено немало иностранцев. Привозили соль, специи, посуду. Многие предметы – загадка для туристов.

Сергей Мочалов:

Так в Средневековье выглядела вилка, обычный столовый прибор. Можно было просто горячий кусок из котла либо какой-то кусочек отрезать и его есть.