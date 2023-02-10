Там есть даже зуб мамонта. В каком музее в Ивацевичах стоит побывать?
Путешественникам на заметку. Знакомство с городом начинайте с краеведческого музея. Сегодня в объективе – Север Полесья, славные Ивацевичи. Первые весточки зафиксированы в 1519 году. Тогда имение за долги передали двум гродненским евреям. Расцвело местечко вместе с железной дорогой в XIX веке.
Сергей Мочалов, старший научный сотрудник Ивацевичского историко-краеведческого музея:
Юзеф Шиманчик в 1920-1930 годы, в довоенное время активно фотографировал, как люди жили, как выглядела наша местность. Самый яркий пример – домики рыбаков, которые дополнительно утеплялись камышом.
От эпохи мамонтов до средневековых рыцарей и мещан. Здесь можно не только открыть чемодан в прошлое, но и прикоснуться к живым артефактам.
Сергей Мочалов:
Находки через все века от 1,5 миллиарда лет и, по сути, даже до мамонтов. Даже зуб мамонта, пожалуйста. Трогали кость динозавра? Вот, пожалуйста, даже окаменевшие останки растений, янтарь, это одна из наших ценностей, говорят, золото Балтики, хотя у нас тоже это вполне находят. За этим же янтарем приплывали к нам торговцы.
Вместе с торговцами уплываем в таинственное Средневековье. От арабов до скандинавов – в обменно-валютных операциях было замечено немало иностранцев. Привозили соль, специи, посуду. Многие предметы – загадка для туристов.
Сергей Мочалов:
Так в Средневековье выглядела вилка, обычный столовый прибор. Можно было просто горячий кусок из котла либо какой-то кусочек отрезать и его есть.
В обиходе были римские, арабские деньги и целых 200 лет пражский грош. С XV века Витовт вводит наши первые монеты. В ход шло европейское серебро. Расплачивались динариями, солидами, грошами. Немалые суммы отдавали за украшения. Красота испокон веков была страшной силой.
Анастасия Макеева, корреспондент:
В Средневековье огромную роль играли украшения, то есть они были как обереги, амулетов было очень много. Вот это настоящий браслет?
Сергей Мочалов:
Да, XI-XII век, всегда были бусы. Самые разные: каменные, костяные. Самые дорогие – стеклянные, которые привозили арабы либо византийцы. Сережек не носили, уши не дырявили, а на привеске носили височные кольца.
Вы удивитесь, но был у полешуков культ ужей. Они считались главными хранителями домашнего очага. Масса находок, в том числе змеевидный узор на керамике, тому подтверждение. Музыка связывала во все времена. Жалейки, гусли задавали ритмы. Свистульки и шумелки отпугивали нечистую силу от детей.
Сергей Мочалов:
Всегда связывают почему-то этот инструмент с северными народами, но в раскопках даже у нас такой формы находили XII века, по-моему, самый старый.
Варган, хомус – то, что у северных народов называется.
– Юрта, олень, костер. Я уже где-то там.
И напоследок напишем письмо в прошлое. До бумаги и соцсетей выцарапывали сообщения на восковых табличках. И если вы давно мечтали почувствовать себя в роли Скорины или Гусовского, музейный интерактив впечатлит.
Сергей Мочалов:
Либо остро отточенная тростинка, либо перо, уже этим выписывали текст. Нужно было очень аккуратно, конечно, с этим работать. Не один год обучали даже просто подготавливать перья. Плюс некоторые еще производили свои чернила.
Мотать пленку назад можно по собственному желанию. Приключения на 10 баллов гарантируем.
– Алло, телефон? Кто говорит, слон?
– Надо говорить сюда.
– А, сюда, вот так. Простите.
– Это прикладываем к уху, сюда говорим. Причем набора не было, поэтому нужно было запросить кому-то. Говорим: «Девушка, пожалуйста, 23-13».
– Слушайте, ну он тяжелый. Так долго не поговоришь с подружкой.
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