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Сострадание к животным или здоровое питание? Разбираемся в философии вегетарианства

10 февраля 2023 16:50
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Медики в один голос твердят: какой бы выбор вы ни сделали, важен грамотный подход. В данном случае прежде чем следовать какой бы-то ни было системе, нужно задать себе вопрос: чем я буду компенсировать отсутствие тех или иных продуктов в рационе? Если вы хотите быть здоровым и активным человеком, необходимо полноценное, сбалансированное питание, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.

Сострадание к животным или здоровое питание? Разбираемся в философии вегетарианства -1

Наталья Лозовикова, врач-эндокринолог высшей квалификационной категории консультативной поликлиники 2-й городской клинической больницы г. Минска:
Суть сводится к сбалансированному питанию, чтобы утверждение вопросов идеальной пищи, что пища должна быть идеальная и оптимальна по своему балансу: по молекулярному, химическому составу.

Поговорим о философской составляющей. Вегетарианцами разных мастей становятся по разным соображениям. Есть и те, кто пришел к веганству из-за сострадания к животным. Несомненно, вегетарианство, как говорил Лев Толстой, – это только первый шаг к доброй и нравственной жизни.

Сострадание к животным или здоровое питание? Разбираемся в философии вегетарианства -4

Кстати о Толстом. Адепты вегетарианства непременно приводят его в пример. Однако знаменитый писатель был страстным охотником. Да, Толстой действительно в какой-то период своей жизни отказывался от мясной пищи и пригласил жить в Ясной Поляне несколько друзей, которые согласились перейти к ним на диету. Вот только его супруга такие мысли не одобряла и варила писателю овощи на мясном бульоне. Как дочь врача она была убеждена в пользе животного белка. Кстати, когда Толстой ушел из дома и в путь попросил сварить ему обычного овощного супа (строго без мяса), то был неприятно разочарован его вкусом. Он получился не таким, как домашний, по рецепту его жены.

Впрочем, мотивации у сторонников «зеленого» питания немало, и отклонениями от нормы они свои желания не считают.

Сострадание к животным или здоровое питание? Разбираемся в философии вегетарианства -7

Мария Бушило, клинический психолог, когнитивно-поведенчески ориентированный терапевт:
Люди, которые придерживаются такого стиля питания, сами крайне замотивированы его придерживаться ввиду этих сверхценных идей, что это очень правильное питание, что оно очень полезное, что оно оздоравливает организм. Они никогда не мотивированны в том, чтобы их «вылечили» от этого питания, скорее наоборот, они считают других людей, что они неправильно питаются. Поэтому ни один человек не обратится с тем, что я сыроед, вылечите меня, пожалуйста, обратно. Но я знаю случаи, когда люди, например, питались по этой системе, им что-то не подходило, они чувствовали ухудшение своего физического здоровья или эмоционального и сами просто меняли свой тип питания.

Но даже сами приверженцы вегетарианства утверждают: не нужно менять мясо на морковку, если вы продолжаете курить, употреблять спиртное и так далее. Это не вегетарианство, и не надо порочить наши ряды. Кого ждут? Тех, кто понял, зачем все это нужно.

Сострадание к животным или здоровое питание? Разбираемся в философии вегетарианства -10

Иван Лис, владелец веганского кафе:
Люди, которые задумываются о здоровье, внешнем виде, красоте, люди, которые начинают интересоваться духовным развитием, осознанностью. Спортсмены тоже интересуются, потому что те протеины, которые предлагаются в массмедиа, в основном ерундовые, а здесь очень полезно.

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# Здоровье # общество # Наталья Лозовикова # Мария Бушило # Иван Лис # Фотофакт

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