Сострадание к животным или здоровое питание? Разбираемся в философии вегетарианства

Медики в один голос твердят: какой бы выбор вы ни сделали, важен грамотный подход. В данном случае прежде чем следовать какой бы-то ни было системе, нужно задать себе вопрос: чем я буду компенсировать отсутствие тех или иных продуктов в рационе? Если вы хотите быть здоровым и активным человеком, необходимо полноценное, сбалансированное питание, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.

Наталья Лозовикова, врач-эндокринолог высшей квалификационной категории консультативной поликлиники 2-й городской клинической больницы г. Минска:

Суть сводится к сбалансированному питанию, чтобы утверждение вопросов идеальной пищи, что пища должна быть идеальная и оптимальна по своему балансу: по молекулярному, химическому составу. Поговорим о философской составляющей. Вегетарианцами разных мастей становятся по разным соображениям. Есть и те, кто пришел к веганству из-за сострадания к животным. Несомненно, вегетарианство, как говорил Лев Толстой, – это только первый шаг к доброй и нравственной жизни.

Кстати о Толстом. Адепты вегетарианства непременно приводят его в пример. Однако знаменитый писатель был страстным охотником. Да, Толстой действительно в какой-то период своей жизни отказывался от мясной пищи и пригласил жить в Ясной Поляне несколько друзей, которые согласились перейти к ним на диету. Вот только его супруга такие мысли не одобряла и варила писателю овощи на мясном бульоне. Как дочь врача она была убеждена в пользе животного белка. Кстати, когда Толстой ушел из дома и в путь попросил сварить ему обычного овощного супа (строго без мяса), то был неприятно разочарован его вкусом. Он получился не таким, как домашний, по рецепту его жены. Впрочем, мотивации у сторонников «зеленого» питания немало, и отклонениями от нормы они свои желания не считают.