«Я прямо хочу туда зайти и не выходить». На СТВ стартует рубрика «Поезд Памяти: путевой дневник»
Новости Беларуси. «Поезд Памяти: путевой дневник». Сегодня, 22 июня, на СТВ в рамках вечернего информационного канала стартует ежедневная рубрика о путешествии по железной дороге участников российско-белорусского патриотического проекта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Мы даем старт эксклюзивному проекту СТВ. Поезд Памяти изнутри нашими глазами увидят зрители всей Беларуси. Новые города, люди и эмоции – в кадре нашей съемочной группы. Ежедневно в эфире телеканала – рубрика «Поезд Памяти: путевой дневник».
Поезд мне очень понравился. Я прямо хочу туда зайти и не выходить.
Накануне «Поезд Памяти» встречали в Бресте. 200 белорусских и российских школьников (по 100 от каждой страны) вместе проедут по городам Беларуси и России. Участников ожидает насыщенная программа: 15 городов за 12 дней. В маршруте – Брест, Смоленск, Москва, Санкт-Петербург, Великий Новгород. И 3 июля в День Независимости Беларуси «Поезд Памяти» финиширует в Минске.
Без внимания не останется ни одно памятное место, связанное с Великой Отечественной войной. Школьники пообщаются с ветеранами, познакомятся с историческими и культурными объектами городов. Все это время в пути с участниками проекта будет и наша съемочная группа. Следите за путевыми дневниками в вечернем информационном эфире СТВ и станьте виртуальными попутчиками пассажиров «Поезда Памяти».
«Эмоции вообще удивительные, проект безумно крутой». Что говорят участники проекта «Поезд Памяти» – читайте здесь.