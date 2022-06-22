«Я прямо хочу туда зайти и не выходить». На СТВ стартует рубрика «Поезд Памяти: путевой дневник»

Новости Беларуси. «Поезд Памяти: путевой дневник». Сегодня, 22 июня, на СТВ в рамках вечернего информационного канала стартует ежедневная рубрика о путешествии по железной дороге участников российско-белорусского патриотического проекта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Мы даем старт эксклюзивному проекту СТВ. Поезд Памяти изнутри нашими глазами увидят зрители всей Беларуси. Новые города, люди и эмоции – в кадре нашей съемочной группы. Ежедневно в эфире телеканала – рубрика «Поезд Памяти: путевой дневник».

Поезд мне очень понравился. Я прямо хочу туда зайти и не выходить.

Накануне «Поезд Памяти» встречали в Бресте. 200 белорусских и российских школьников (по 100 от каждой страны) вместе проедут по городам Беларуси и России. Участников ожидает насыщенная программа: 15 городов за 12 дней. В маршруте – Брест, Смоленск, Москва, Санкт-Петербург, Великий Новгород. И 3 июля в День Независимости Беларуси «Поезд Памяти» финиширует в Минске.