Президент Беларуси: «Многим на Западе хотелось бы забыть о зверствах, которые чинили их отцы и деды на нашей земле»

Новости Беларуси. 22 июня в Беларуси особенный день. Ровно 81 год назад на нашу землю пришла война, унесшая миллионы жизней. И сейчас как никогда для нас важно признание ответственности наследников поколения победителей за будущее страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

То, что Беларусь помнит всех героев и безвинных жертв той войны, особо подчеркнул Александр Лукашенко в обращении к соотечественникам по случаю Дня всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа.

«Размах фашистского террора был таков, что мы до сих пор не знаем точного количества потерь», – подчеркнул Президент. Он также обратил внимание, что более года Генеральная прокуратура расследует дело о геноциде белорусского народа, вскрывая все новые и новые места массовых захоронений людей – расстрелянных, повешенных, сожженных заживо.