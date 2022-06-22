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Президент Беларуси: «Многим на Западе хотелось бы забыть о зверствах, которые чинили их отцы и деды на нашей земле»

22 июня 2022 05:12
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Новости Беларуси. 22 июня в Беларуси особенный день. Ровно 81 год назад на нашу землю пришла война, унесшая миллионы жизней. И сейчас как никогда для нас важно признание ответственности наследников поколения победителей за будущее страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Президент Беларуси: «Многим на Западе хотелось бы забыть о зверствах, которые чинили их отцы и деды на нашей земле»-1

То, что Беларусь помнит всех героев и безвинных жертв той войны, особо подчеркнул Александр Лукашенко в обращении к соотечественникам по случаю Дня всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа.  

«Размах фашистского террора был таков, что мы до сих пор не знаем точного количества потерь», – подчеркнул Президент. Он также обратил внимание, что более года Генеральная прокуратура расследует дело о геноциде белорусского народа, вскрывая все новые и новые места массовых захоронений людей – расстрелянных, повешенных, сожженных заживо.  

Президент Беларуси: «Многим на Западе хотелось бы забыть о зверствах, которые чинили их отцы и деды на нашей земле»-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Многим на Западе хотелось бы забыть о зверствах, которые чинили их отцы и деды на нашей земле. Они уже переписали историю войны в своих учебниках, предали забвению великий подвиг советского солдата, кровью заплатившего за свободу и жизнь народов Европы. Теперь посягнули на нашу историческую память. Но мы знаем, набат правды пробьется сквозь стену молчания и лжи. Преступлениям нацистов на белорусской земле будет дана должная правовая оценка, а результаты расследования представлены мировому сообществу. Беларусь помнит всех героев и безвинных жертв той войны. Помнит она и имена тех, кто сотрудничал с военными преступниками и участвовал в кровавых расправах с населением. Мы сделаем все, чтобы наши дети и внуки хранили эту память как залог единства нации и мирного будущего государства.  

# Великая Отечественная война # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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