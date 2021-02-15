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Ректор ГрГУ: мы с ВНС уехали с замечательными такими словами, которые были сказаны министром иностранных дел

15 февраля 2021 18:26
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Новости Беларуси. Делегаты ВНС вернулись в свои трудовые коллективы, и первый свой рабочий день начали со встреч с коллегами. Так, участники от Гродно, в частности, Купаловского вуза, трудовую неделю начали за круглым столом со студентами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Итоги Всебелорусского народного собрания подвели в ток-шоу на СТВ. Читайте об этом здесь.

Стремление молодежи не быть в стороне от важных политических событий в вузе поддержали.

Ректор ГрГУ: мы с ВНС уехали с замечательными такими словами, которые были сказаны министром иностранных дел-1

Галина Буро, корреспондент:
Рабочую неделю участники Всебелорусского народного собрания решили начать со встречи с коллективом. Ведь это и есть важная миссия делегата – донести основные ориентиры развития страны до коллег, друзей и соседей. В Гродненском университете организовали диалоговую площадку по итогам ВНС.

Ректор ГрГУ: мы с ВНС уехали с замечательными такими словами, которые были сказаны министром иностранных дел-4

Университет на Всебелорусском собрании представляли сразу пять человек, от студента до ректора. К диалогу пригласили тех, кому действительно небезразлично, как жить дальше. Счастливая семья, интеллектуальная страна, сильные регионы и государство-партнер – на этом будет строиться развитие страны дальше. В Гродненском университете намерены шагать в ногу. Правда, какой будет их дорожная карта, студентам еще только предстоит решить.

Ректор ГрГУ: мы с ВНС уехали с замечательными такими словами, которые были сказаны министром иностранных дел-7

Ирина Китурко, ректор Гродненского государственного университета имени Янки Купалы, делегат VI Всебелорусского народного собрания:
Это университет, который развивает инновации не только на уровне научно-технологического парка, который есть в структуре нашего университета, но инновации на уровне обучения, воспитания, спорта. Собственно, внедрение инноваций – это один из основных моментов нынешнего дня. Личностно-ориентированный университет: все, что мы делам, мы делаем для человека, для развития человека. Поэтому вот такое направление, которое очень созвучно всему тому, что мы услышали на Всебелорусском народном собрании.

О патриотизме. Здесь тоже важная роль возложена на систему образования.

Ректор ГрГУ: мы с ВНС уехали с замечательными такими словами, которые были сказаны министром иностранных дел-10

Ирина Китурко:
Еще одной эмоцией хочется поделиться сегодня. Мы с этого собрания уехали с очень замечательными такими словами. Слова эти были сказаны министром иностранных дел Владимиром Владимировичем Макеем. Заканчивая свое выступление, он сказал: «Люблю Беларусь». Другие выступающие тоже подхватили это выражение. И вот сегодня очень хочется сказать ребятам и закончить такой замечательной эмоцией: люблю Беларусь. И все, что делаешь, нужно делать с любовью.

Ректор ГрГУ: мы с ВНС уехали с замечательными такими словами, которые были сказаны министром иностранных дел-13

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# Всебелорусское народное собрание # общество # Ирина Китурко # Галина Буро # Владимир Макей # Фотофакт

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