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Более 8 тысяч птиц зимуют на Свислочи. А вы знаете, каких пернатых можно увидеть на реке?

15 февраля 2021 18:18
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Новости Беларуси. Цапли, чайки и крохали. Накануне подсчитали водоплавающих и других околоводных птиц, зимующих в Минске и Минском районе, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Более 8 тысяч птиц зимуют на Свислочи. А вы знаете, каких пернатых можно увидеть на реке? -1

Из около 10 тысяч особей примерно 8,5 тысячи зимуют на Свислочи. Самым популярным видом традиционно стала кряква. Почти пять с половиной тысяч, кстати, остаются в черте города.

Более 8 тысяч птиц зимуют на Свислочи. А вы знаете, каких пернатых можно увидеть на реке? -4

Чайки на втором месте, их на зимовке более двух тысяч.

Более 8 тысяч птиц зимуют на Свислочи. А вы знаете, каких пернатых можно увидеть на реке? -7

Лебеди-шипуны вернули (в сравнении с прошлым годом) свое традиционное третье место – остались зимовать 168 птиц.

Более 8 тысяч птиц зимуют на Свислочи. А вы знаете, каких пернатых можно увидеть на реке? -10

Четвертыми следуют большие крохали — 93 особи. Можно также увидеть в столице серую цаплю и лысух. Правда, здесь счет идет на десятки.

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# Птицы Беларуси # общество # Фотофакт

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