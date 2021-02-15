Более 8 тысяч птиц зимуют на Свислочи. А вы знаете, каких пернатых можно увидеть на реке?

Новости Беларуси. Цапли, чайки и крохали. Накануне подсчитали водоплавающих и других околоводных птиц, зимующих в Минске и Минском районе, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Цапли, чайки и крохали. Накануне подсчитали водоплавающих и других околоводных птиц, зимующих в Минске и Минском районе, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Из около 10 тысяч особей примерно 8,5 тысячи зимуют на Свислочи. Самым популярным видом традиционно стала кряква. Почти пять с половиной тысяч, кстати, остаются в черте города.
Чайки на втором месте, их на зимовке более двух тысяч.
Лебеди-шипуны вернули (в сравнении с прошлым годом) свое традиционное третье место – остались зимовать 168 птиц.
Четвертыми следуют большие крохали — 93 особи. Можно также увидеть в столице серую цаплю и лысух. Правда, здесь счет идет на десятки.
Читайте также:
«Хлеб – это неприродный корм». Узнали, чем можно и нельзя кормить птиц зимой
В Беларуси проходит акция «Птушкі ля кармушкі». В чём её суть?
В Вилейке спасли раненого лебедя. Его ждала неминуемая гибель