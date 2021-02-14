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Владимир Макей: мы предложили провести работу над созданием новой концепции внешней политики Беларуси

14 февраля 2021 16:32
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Новости Беларуси. О внешней стратегии Беларуси в ближайшие годы во время ВНС рассказал министр иностранных дел Владимир Макей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Итоги Всебелорусского народного собрания подвели в ток-шоу на СТВ. Читайте об этом здесь.

Владимир Макей: мы предложили провести работу над созданием новой концепции внешней политики Беларуси-1

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:
Мы предложили провести работу над созданием новой концепции внешней политики Беларуси. Действительно, это было сделано осознанно, с учетом того, что мир вокруг нас изменился. Он уже не тот, что был. Не то, что 25 лет назад, а даже лет 10 назад. Нам нужно найти адекватный ответ на вызовы и угрозы, которые появляются перед нами, а их множество. И нам нужно найти возможность, грубо говоря, подстроиться под эти условия, но при этом не ломая то, что было сделано за последние четверть века.

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# Всебелорусское народное собрание # Владимир Макей # Фотофакт

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