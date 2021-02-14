Владимир Макей: мы предложили провести работу над созданием новой концепции внешней политики Беларуси

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:

Мы предложили провести работу над созданием новой концепции внешней политики Беларуси. Действительно, это было сделано осознанно, с учетом того, что мир вокруг нас изменился. Он уже не тот, что был. Не то, что 25 лет назад, а даже лет 10 назад. Нам нужно найти адекватный ответ на вызовы и угрозы, которые появляются перед нами, а их множество. И нам нужно найти возможность, грубо говоря, подстроиться под эти условия, но при этом не ломая то, что было сделано за последние четверть века.

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