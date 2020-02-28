Ректор БНТУ о заражении студента коронавирусом: рассчитываем, что 16 марта все вернёмся в аудитории

Новости Беларуси. Из подробностей, известных к этому часу о первом случае COVID-19 в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Из подробностей, известных к этому часу о первом случае COVID-19 в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Проведенные в центре эпидемиологии и микробиологии анализы подветридили наличие вирусного агента из семейства коронавируса у 20-летнего студента из Ирана.
Александр Лукашенко о коронавирусе: «Нашим врачам надо спасибо сказать. Ни границы не закрывают, ни гвалтом не кричат»
В Минск он прибыл рейсом из Баку 22 февраля.
Жалоб на самочувствие у него не было и, что важно, симптомов кашля не обнаружено, а именно этот признак считается основным источником распространения болезни.
Что известно о первом случае коронавируса в Беларуси? Рассказывает Владимир Караник
Сейчас медики проводят уточняющие исследования. Пациент и контактировавшие с ним лица помещены в закрытые боксы Минской инфекционной больницы. Проводятся и другие противоэпидемиологические мероприятия
Сергей Харитончик, ректор БНТУ:
Никакой чрезвычайной ситуации сегодня в Белорусском национальном техническом университете нет. Все находится под полным контролем.
Мы апробируем, еще раз вернемся к нашему опыту по установлению индивидуального графика обучения для студентов. Мы будем использовать современные средства коммуникации, подготовки индивидуальных заданий. Мы ожидаем, что это индивидуальное обучение мы будем устанавливать с 28 февраля по 15 марта. 16 марта мы рассчитываем, что все вернемся в аудитории и продолжим наши учебные занятия.