Ректор БНТУ о заражении студента коронавирусом: рассчитываем, что 16 марта все вернёмся в аудитории

Новости Беларуси. Из подробностей, известных к этому часу о первом случае COVID-19 в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проведенные в центре эпидемиологии и микробиологии анализы подветридили наличие вирусного агента из семейства коронавируса у 20-летнего студента из Ирана. Александр Лукашенко о коронавирусе: «Нашим врачам надо спасибо сказать. Ни границы не закрывают, ни гвалтом не кричат» В Минск он прибыл рейсом из Баку 22 февраля.

Жалоб на самочувствие у него не было и, что важно, симптомов кашля не обнаружено, а именно этот признак считается основным источником распространения болезни. Что известно о первом случае коронавируса в Беларуси? Рассказывает Владимир Караник Сейчас медики проводят уточняющие исследования. Пациент и контактировавшие с ним лица помещены в закрытые боксы Минской инфекционной больницы. Проводятся и другие противоэпидемиологические мероприятия