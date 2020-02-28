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Ректор БНТУ о заражении студента коронавирусом: рассчитываем, что 16 марта все вернёмся в аудитории

28 февраля 2020 13:40
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Новости Беларуси. Из подробностей, известных к этому часу о первом случае COVID-19 в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ректор БНТУ о заражении студента коронавирусом: рассчитываем, что 16 марта все вернёмся в аудитории-1

Проведенные в центре эпидемиологии и микробиологии анализы подветридили наличие вирусного агента из семейства коронавируса у 20-летнего студента из Ирана.

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В Минск он прибыл рейсом из Баку 22 февраля.

Ректор БНТУ о заражении студента коронавирусом: рассчитываем, что 16 марта все вернёмся в аудитории-4

Жалоб на самочувствие у него не было и, что важно, симптомов кашля не обнаружено, а именно этот признак считается основным источником распространения болезни.

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Сейчас медики проводят уточняющие исследования. Пациент и контактировавшие с ним лица помещены в закрытые боксы Минской инфекционной больницы. Проводятся и другие противоэпидемиологические мероприятия

Ректор БНТУ о заражении студента коронавирусом: рассчитываем, что 16 марта все вернёмся в аудитории-7

Сергей Харитончик, ректор БНТУ:
Никакой чрезвычайной ситуации сегодня в Белорусском национальном техническом университете нет. Все находится под полным контролем.

Мы апробируем, еще раз вернемся к нашему опыту по установлению индивидуального графика обучения для студентов. Мы будем использовать современные средства коммуникации, подготовки индивидуальных заданий. Мы ожидаем, что это индивидуальное обучение мы будем устанавливать с 28 февраля по 15 марта. 16 марта мы рассчитываем, что все вернемся в аудитории и продолжим наши учебные занятия.

Ректор БНТУ о заражении студента коронавирусом: рассчитываем, что 16 марта все вернёмся в аудитории-10

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# Коронавирус # общество # Сергей Харитончик # Фотофакт

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