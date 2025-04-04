Конституционный суд Южной Кореи подтвердил импичмент президента Юн Сок Ёля

Предстоящие выходные в Южной Корее, похоже, будут «жаркими». Спустя четыре месяца после неудавшейся попытки президента республики объявить в стране военное положение Конституционный суд оставил в силе решение парламента, который обвинил Юн Сок Еля в попытке мятежа и объявил президенту импичмент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня коллегия судей утвердила импичмент и окончательно отстранила главу государства от должности. Новые выборы должны состояться через 60 дней. Решение Конституционного суда было зачитано в прямом эфире и сразу же вступило в силу. Коллегия из восьми судей в ходе вынесения вердикта заявила, что своими действиями президент – цитата – нарушил Конституцию, принципы верховенства закона и демократии.

Мун Хен Бэ, исполняющий обязанности председателя Конституционного суда Республики Корея:

Мобилизуя армию и полицию для подрыва авторитета конституционных институтов, таких как Национальная ассамблея, и нарушения основных прав человека, он совершил грубое предательство доверия народа, являющегося суверенным членом демократической республики. Решение Конституционного суда ожидаемо вызвало резонанс. Раскол в обществе неизбежен. Сторонники оппозиции проводят митинги в поддержку вердикта. Но в то же время последователи уходящего главы республики скептически отнеслись к решению. Представители экс-президента уже назвали приговор политически мотивированным.