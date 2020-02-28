Караник: эпидемиологическая ситуация абсолютно контролируема. Повода радикально закрывать границы нет

Новости Беларуси. В Беларуси зарегистрирован первый завозной случай COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Проведенные в центре эпидемиологии и микробиологии анализы подтвердили диагноз у одного из студентов из Ирана, который учится в БНТУ. В Минск он прибыл рейсом из Баку 22 февраля. Жалоб на самочувствие у него не было и, что немаловажно, симптомов кашля не обнаружено, а именно этот признак считается основным источником распространения болезни. Что известно о первом случае коронавируса в Беларуси? Рассказывает Владимир Караник

Сейчас медики проводят дополнительные исследования. Известно, что иностранец проживал на съемной квартире. Контактировавшие с ним лица помещены в закрытые боксы Минской инфекционной больницы. Проводятся и другие противоэпидемиологические мероприятия. ВУЗ переходит на индивидуальное обучение. На контроле и ситуация в Бресте. В местную инфекционную больницу доставлена девушка, которая вернулась из Милана. С ее слов, она контактировала с зараженными коронавирусом. Сейчас она себя чувствует нормально. Признаков COVID-19 не выявлено. В Бресте из-за коронавируса наблюдают семью, которая приехала из Милана. Комментарий министра здравоохранения

Владимир Караник, министр здравоохранения Беларуси:

Мы продолжим работу строго в открытом, эффективном режиме. Мы информируем и нашу общественность, и Всемирную организацию здравоохранения. Ни желания, ни возможности скрывать ситуацию у нас нет. На сегодняшний момент COVID-19 из всей группы коронавирусов наименее смертоносный. Он просто более эпидемиологически активный, то есть легче распространяется. На сегодняшний момент предварительные данные свидетельствуют о принадлежности COVID-19, но, естественно, мы перепроверяем другими тестами для того, чтобы точно убедиться, что мы имеем дело именно с этим вирусом. Но, учитывая обоснованные подозрения, уже превентивно принимаются меры профилактики. Сегодня эпидемиологическая ситуация абсолютно контролируема. Повода, как у нас некоторые говорят, радикально закрывать границы… Надо понимать: мы живем в глобальном мире. Закрыть границы в принципе невозможно. «Я чувствую себя беспомощной». Истории тех, кто столкнулся с коронавирусом