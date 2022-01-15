Ректор БГУФК: «Проекты, которые связаны с культурой, образованием и спортом, мы всегда принимаем в стенах нашего университета»

Новости Беларуси. В Белорусском государственном университете физкультуры в восьмой раз прошел Рождественский благотворительный турнир по спортивно-боевым единоборствам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Репкин, ректор Белорусского государственного университета физкультуры:

Этот благотворительный турнир объединяет возле себя федерации по единоборствам, нам помогают общественные организации, такие как «Белая Русь», Президентский спортивный клуб, большое спасибо отдельное нашей православной церкви. Такие проекты, которые связаны с культурой, образованием и спортом, мы всегда принимаем в стенах нашего университета.