Ректор БГУФК: «Проекты, которые связаны с культурой, образованием и спортом, мы всегда принимаем в стенах нашего университета»

Новости Беларуси. В Белорусском государственном университете физкультуры в восьмой раз прошел Рождественский благотворительный турнир по спортивно-боевым единоборствам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Белорусском государственном университете физкультуры в восьмой раз прошел Рождественский благотворительный турнир по спортивно-боевым единоборствам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сергей Репкин, ректор Белорусского государственного университета физкультуры:
Этот благотворительный турнир объединяет возле себя федерации по единоборствам, нам помогают общественные организации, такие как «Белая Русь», Президентский спортивный клуб, большое спасибо отдельное нашей православной церкви. Такие проекты, которые связаны с культурой, образованием и спортом, мы всегда принимаем в стенах нашего университета.
Алексей Богданов на благотворительном турнире в БГУФК: «Стараемся, чтобы наши дети росли социально ответственными людьми» – читайте здесь.
Победителей и призеров соревнований наградят грамотами и медалями. А заключительной частью мероприятия станет праздничный концерт.
Большое интервью ректора БГУФК о подготовке спортсменов читайте здесь.