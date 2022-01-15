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Ректор БГУФК: «Проекты, которые связаны с культурой, образованием и спортом, мы всегда принимаем в стенах нашего университета»

15 января 2022 14:18
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Новости Беларуси. В Белорусском государственном университете физкультуры в восьмой раз прошел Рождественский благотворительный турнир по спортивно-боевым единоборствам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Ректор БГУФК: «Проекты, которые связаны с культурой, образованием и спортом, мы всегда принимаем в стенах нашего университета»-1

Сергей Репкин, ректор Белорусского государственного университета физкультуры:  
Этот благотворительный турнир объединяет возле себя федерации по единоборствам, нам помогают общественные организации, такие как «Белая Русь», Президентский спортивный клуб, большое спасибо отдельное нашей православной церкви. Такие проекты, которые связаны с культурой, образованием и спортом, мы всегда принимаем в стенах нашего университета.  

Алексей Богданов на благотворительном турнире в БГУФК: «Стараемся, чтобы наши дети росли социально ответственными людьми» – читайте здесь.  

Ректор БГУФК: «Проекты, которые связаны с культурой, образованием и спортом, мы всегда принимаем в стенах нашего университета»-4

Победителей и призеров соревнований наградят грамотами и медалями. А заключительной частью мероприятия станет праздничный концерт.  

Большое интервью ректора БГУФК о подготовке спортсменов читайте здесь.  

# Спортивные соревнования # общество # Сергей Репкин # Фотофакт

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