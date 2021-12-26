«Задача преподавателей – влюбить в свою профессию». Ректор БГУФК о подготовке спортсменов в Беларуси

Новости Беларуси. В студии рубрики «Спорттаймер» программы «Неделя» на СТВ ректор Белорусского государственного университета физической культуры Сергей Борисович Репкин.
Новости Беларуси. В студии рубрики «Спорттаймер» программы «Неделя» на СТВ ректор Белорусского государственного университета физической культуры Сергей Борисович Репкин.
Юлия Силипицкая, СТВ:
Чем гордится БГУФК сегодня?
Сергей Репкин, ректор Белорусского государственного университета физической культуры:
Белорусский государственный университет физической культуры имеет давнюю историю, и в следующем году нам исполняется 85 лет. Профессорско-преподавательский состав. У нас много известных специалистов возрастных, мы ими очень гордимся. Также у нас сплав молодых специалистов-преподавателей, которые остаются после окончания университета.
Юлия Силипицкая:
То есть преподавательским составом гордитесь?
Сергей Репкин:
Конечно.
Юлия Силипицкая:
А какими-то разработками, новыми веяниями?
Сергей Репкин:
У нас в обучение добавилась определенная практика для студентов. Обучение стало более практико-ориентированное. Начинается оно уже с первого курса. Многие студенты ко мне обращаются и спрашивают: как влюбить в свой вид спорта?
Юлия Силипицкая:
Кстати, как влюбить в любой вид спорта?
Сергей Репкин:
Я гандболист, и сразу привить у детей любовь к гандболу не всегда получается. Потому что во дворах все начинают с такого вила спорта, как футбол. У меня ничего не было другого, как говорить: давайте мы начнем в футбол играть, а потом я покажу, как этот футбольный мячик брать в руку и пробовать бросать его рукой.
Юлия Силипицкая:
То есть вы такой современный Макаренко?
Сергей Репкин:
Фактически да.
Юлия Силипицкая:
Студентов надо влюблять в педагогику?
Сергей Репкин:
Абсолютно правильно говорите. И задача преподавателей – это влюбить в свою профессию. Я очень люблю разговаривать со студентами, знать их проблемы, потребности, желания. У студентов-первокурсников 1 сентября начинается обязательно с лекции ректора университета. Я всех собираю в актовом зале, и мы с ними разговариваем про реальность обучения в нашем университете.
Юлия Силипицкая:
Сколько пар глаз на вас глядят?
Сергей Репкин:
Более 500.
Юлия Силипицкая:
Какие-то новые возможности у студентов, которые к вам приходят, появились?
Сергей Репкин:
Университет обладает действительно уникальной спортивной базой. На сегодня у нас есть спортивные залы по всем видам спорта. Новое, что мы ввели в последний год, это тренер по скалолазанию. Все, кроме хоккейного катка, у нас есть. И уникальные сложнокоординационные залы, батуты, два бассейна (один – 50 метров, второй – 30, третий – 25), легкоатлетический манеж. И сейчас мы достаточно успешно вступили в стройку и нашего открытого футбольного поля, и легкоатлетических дорожек. В этом же году мы закончили реконструкцию наших плоскостных сооружений, семь открытых площадок по мини-футболу, баскетболу, волейболу.
Юлия Силипицкая:
Если кто-то хочет учиться, у него будет все под рукой?
Сергей Репкин:
Абсолютно верно. И мы можем говорить про белорусских студентов, но у нас с каждым годом растет количество иностранных студентов.
Юлия Силипицкая:
Наш диплом за рубежом. Насколько он котируемый?
Сергей Репкин:
Первое – он признается во всех странах мира. В Америке, Англии, Германии, Китае, все страны СНГ. Достаточно много, но я могу сказать, что тренер – это в принципе профессия-кочевник.
Юлия Силипицкая:
БГУФК готовит не только тренеров, он готовит широкий спектр специалистов в области спорта.
Сергей Репкин:
Спортивная медицина, реабилитация, туризм и гостеприимство, менеджеров по спорту. Хотелось бы отметить, что два года назад мы открыли совместный факультет с Узбекистаном. В декабре приехали 30 магистрантов. Приехали бакалавры на обучение. Также у нас более 100 студентов учатся из Китайской Народной Республики. Мы недавно подписали с университетом китайского Гуанчжоу, у них большие амбиции в открытии совместного факультета. Первые два года они обучаются в Китае с изучением русского языка и на вторые два приезжают на специализацию к нам на обучение.
Юлия Силипицкая:
В связи с COVID-19, насколько удобно стало проводить лекции дистанционно?
Сергей Репкин:
Если говорить, что мы сделали за последние три года, возможности университета позволяют проводить обучение в онлайн-форме. И справляются преподаватели. И самое главное, когда была первая волна COVID-19, мы постарались для студентов сделать максимально комфортные условия. Мы понимали, что у каждого свое качество интернета, возможности с выходом, поэтому мы делали индивидуальные графики обучения. И этот ковидный период, он у нас фактически прошел безболезненно для обучающихся. Мы очень плотно работаем с нашими заказчиками: федерациями по видам спорта, республиканскими центрами. На выпускных экзаменах у нас всегда присутствуют специалисты, главные тренеры по видам спорта, чтобы наши потребители (руководители и тренеры) увидели, какой продукт мы выпускаем, увидели потенциал наших выпускников и рекомендовали их.
Юлия Силипицкая:
Правильно, чтобы не уехали за рубеж.
Сергей Репкин:
И второе – это прекрасная возможность для самих студентов-выпускников показать себя. А с футболистами у нас совместная работа идет еще более плотно, поскольку наши выпускники на 4 курсе имеют возможность совместно с ассоциацией Белорусской федерации футбола получить европейскую категорию D. Очень интересная инициатива мэра нашего города о том, чтобы наши студенты привлекались на работу в футбольные клубы Минска из футбольной секции. То есть, есть возможность. На сегодняшний момент могут работать с третьего курса наши студенты. И мы заключаем договора.
Юлия Силипицкая:
Оно уже действует?
Сергей Репкин:
Уже начали. Это такой точечный продукт. Мы говорим о том, что вот, ребята, хорошо проявляете в учебе и есть стремление, желание работать, мы вам предоставляем возможность.
Юлия Силипицкая:
То есть совмещать они могут?
Сергей Репкин:
Абсолютно верно. И там они уже работают под невидимой, можно сказать, рукой тренера. Он смотрит, как он осваивает профессию.
Юлия Силипицкая:
Одно мы выяснили. Может быть, есть что-то еще?
Сергей Репкин:
Если говорить про особенности, то два года назад мы совместно с Белорусским национальным техническим университетом открыли центр тестирования, где есть возможность у наших студентов, магистрантов в исследовании тех или иных проблем, которые могут быть у спортсменов.
Юлия Силипицкая:
То есть это уже науку мы подтягиваем?
Сергей Репкин:
Если раньше мы говорили, что тренер может на глаз что-то определять, то на сегодня уже современные технологии позволяют показывать, если брать, например, тяжелую атлетику, можно с помощью современного оборудования посмотреть правильность выполнения тех или иных упражнений штангистом и увидеть сразу же отклонения в технике. И благодаря этому тестированию мы можем для тренера давать определенные подсказки в рекомендациях для тренировочного процесса. Это касается и физиологии, и психологии. Молодой тренер должен понимать, что такое современные технологии и, самое главное, как ими пользоваться. В следующем году мы уже хотим, что касается для групп специализации, полностью перейти на план-конспект не бумажного носителя, а в планшете.
Юлия Силипицкая:
А если у кого-то планшета нет? БГУФК выдаст?
Сергей Репкин:
В данном случае для работников нашего университета мы планируем закупить эти планшеты. Мы полностью компьютеризировали университет. То есть сейчас уже оставили, конечно, доски и использование мела. Но вместе с тем интерактивные доски, компьютерные возможности максимально востребованы в нашем университете.
Юлия Силипицкая:
То есть вы широко шагнули в XXI век технологий.
Сергей Репкин:
Мы стараемся это делать, поскольку время требует качественного движения вперед. Не только мы готовим бакалавров, магистрантов, но у нас еще в структуре университета находятся Институт повышения квалификации и переподготовки тренерских кадров и Высшая школа тренеров. И вот здесь, наверное, последние два года мы начали по-другому проводить там обучение. Совместно с Министерством спорта и туризма и с федерациями мы уже не набираем в Высшую школу тренеров, а отбираем – предварительно все слушатели проходят тестирование.
Юлия Силипицкая:
А возрастной ценз есть? Вдруг в 55 придет?
Сергей Репкин:
Если есть рекомендации, есть желание, все возрасты покорны. Хочется отметить, что Высшая школа тренеров, наверное, сарафанное радио расходится, и у нас уже идут заявки из других государств на обучение там. Наверное, это и говорит о качестве подготовки.
Юлия Силипицкая:
И правильной работе ректора, его команды.
Сергей Репкин:
Мы стараемся.
Юлия Силипицкая:
Новый год на носу. Загадывайте желание, можете озвучить. У нас тут елка волшебная, если что, все исполнится. Традиционно я всегда прошу автограф у своего гостя.