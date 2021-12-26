«Задача преподавателей – влюбить в свою профессию». Ректор БГУФК о подготовке спортсменов в Беларуси

Новости Беларуси. В студии рубрики «Спорттаймер» программы «Неделя» на СТВ ректор Белорусского государственного университета физической культуры Сергей Борисович Репкин.

Юлия Силипицкая, СТВ:

Чем гордится БГУФК сегодня?

Сергей Репкин, ректор Белорусского государственного университета физической культуры:

Белорусский государственный университет физической культуры имеет давнюю историю, и в следующем году нам исполняется 85 лет. Профессорско-преподавательский состав. У нас много известных специалистов возрастных, мы ими очень гордимся. Также у нас сплав молодых специалистов-преподавателей, которые остаются после окончания университета. В обучение добавилась практика, оно стало практико-ориентированным Юлия Силипицкая:

То есть преподавательским составом гордитесь? Сергей Репкин:

Конечно.

Юлия Силипицкая:

А какими-то разработками, новыми веяниями? Сергей Репкин:

У нас в обучение добавилась определенная практика для студентов. Обучение стало более практико-ориентированное. Начинается оно уже с первого курса. Многие студенты ко мне обращаются и спрашивают: как влюбить в свой вид спорта? Юлия Силипицкая:

Кстати, как влюбить в любой вид спорта? Сергей Репкин:

Я гандболист, и сразу привить у детей любовь к гандболу не всегда получается. Потому что во дворах все начинают с такого вила спорта, как футбол. У меня ничего не было другого, как говорить: давайте мы начнем в футбол играть, а потом я покажу, как этот футбольный мячик брать в руку и пробовать бросать его рукой. Юлия Силипицкая:

То есть вы такой современный Макаренко?

Сергей Репкин:

Фактически да. Юлия Силипицкая:

Студентов надо влюблять в педагогику? Сергей Репкин:

Абсолютно правильно говорите. И задача преподавателей – это влюбить в свою профессию. Я очень люблю разговаривать со студентами, знать их проблемы, потребности, желания. У студентов-первокурсников 1 сентября начинается обязательно с лекции ректора университета. Я всех собираю в актовом зале, и мы с ними разговариваем про реальность обучения в нашем университете. Юлия Силипицкая:

Сколько пар глаз на вас глядят? Университет обладает уникальной спортивной базой, есть залы по всем видам Сергей Репкин:

Более 500. Юлия Силипицкая:

Какие-то новые возможности у студентов, которые к вам приходят, появились?

Сергей Репкин:

Университет обладает действительно уникальной спортивной базой. На сегодня у нас есть спортивные залы по всем видам спорта. Новое, что мы ввели в последний год, это тренер по скалолазанию. Все, кроме хоккейного катка, у нас есть. И уникальные сложнокоординационные залы, батуты, два бассейна (один – 50 метров, второй – 30, третий – 25), легкоатлетический манеж. И сейчас мы достаточно успешно вступили в стройку и нашего открытого футбольного поля, и легкоатлетических дорожек. В этом же году мы закончили реконструкцию наших плоскостных сооружений, семь открытых площадок по мини-футболу, баскетболу, волейболу. Юлия Силипицкая:

Если кто-то хочет учиться, у него будет все под рукой? Сергей Репкин:

Абсолютно верно. И мы можем говорить про белорусских студентов, но у нас с каждым годом растет количество иностранных студентов. Юлия Силипицкая:

Наш диплом за рубежом. Насколько он котируемый?

Сергей Репкин:

Первое – он признается во всех странах мира. В Америке, Англии, Германии, Китае, все страны СНГ. Достаточно много, но я могу сказать, что тренер – это в принципе профессия-кочевник. В БГУФК более 100 студентов учатся из Китайской Народной Республики Юлия Силипицкая:

БГУФК готовит не только тренеров, он готовит широкий спектр специалистов в области спорта. Сергей Репкин:

Спортивная медицина, реабилитация, туризм и гостеприимство, менеджеров по спорту. Хотелось бы отметить, что два года назад мы открыли совместный факультет с Узбекистаном. В декабре приехали 30 магистрантов. Приехали бакалавры на обучение. Также у нас более 100 студентов учатся из Китайской Народной Республики. Мы недавно подписали с университетом китайского Гуанчжоу, у них большие амбиции в открытии совместного факультета. Первые два года они обучаются в Китае с изучением русского языка и на вторые два приезжают на специализацию к нам на обучение. Юлия Силипицкая:

В связи с COVID-19, насколько удобно стало проводить лекции дистанционно? Сергей Репкин:

Если говорить, что мы сделали за последние три года, возможности университета позволяют проводить обучение в онлайн-форме. И справляются преподаватели. И самое главное, когда была первая волна COVID-19, мы постарались для студентов сделать максимально комфортные условия. Мы понимали, что у каждого свое качество интернета, возможности с выходом, поэтому мы делали индивидуальные графики обучения. И этот ковидный период, он у нас фактически прошел безболезненно для обучающихся. Мы очень плотно работаем с нашими заказчиками: федерациями по видам спорта, республиканскими центрами. На выпускных экзаменах у нас всегда присутствуют специалисты, главные тренеры по видам спорта, чтобы наши потребители (руководители и тренеры) увидели, какой продукт мы выпускаем, увидели потенциал наших выпускников и рекомендовали их. Выпускники-футболисты на 4 курсе имеют возможность получить европейскую категорию D Юлия Силипицкая:

Правильно, чтобы не уехали за рубеж.

Сергей Репкин:

И второе – это прекрасная возможность для самих студентов-выпускников показать себя. А с футболистами у нас совместная работа идет еще более плотно, поскольку наши выпускники на 4 курсе имеют возможность совместно с ассоциацией Белорусской федерации футбола получить европейскую категорию D. Очень интересная инициатива мэра нашего города о том, чтобы наши студенты привлекались на работу в футбольные клубы Минска из футбольной секции. То есть, есть возможность. На сегодняшний момент могут работать с третьего курса наши студенты. И мы заключаем договора. Юлия Силипицкая:

Оно уже действует? Сергей Репкин:

Уже начали. Это такой точечный продукт. Мы говорим о том, что вот, ребята, хорошо проявляете в учебе и есть стремление, желание работать, мы вам предоставляем возможность. Юлия Силипицкая:

То есть совмещать они могут? Молодой тренер должен понимать, что такое современные технологии и как ими пользоваться Сергей Репкин:

Абсолютно верно. И там они уже работают под невидимой, можно сказать, рукой тренера. Он смотрит, как он осваивает профессию. Юлия Силипицкая:

Одно мы выяснили. Может быть, есть что-то еще?

Сергей Репкин:

Если говорить про особенности, то два года назад мы совместно с Белорусским национальным техническим университетом открыли центр тестирования, где есть возможность у наших студентов, магистрантов в исследовании тех или иных проблем, которые могут быть у спортсменов. Юлия Силипицкая:

То есть это уже науку мы подтягиваем? Сергей Репкин:

Если раньше мы говорили, что тренер может на глаз что-то определять, то на сегодня уже современные технологии позволяют показывать, если брать, например, тяжелую атлетику, можно с помощью современного оборудования посмотреть правильность выполнения тех или иных упражнений штангистом и увидеть сразу же отклонения в технике. И благодаря этому тестированию мы можем для тренера давать определенные подсказки в рекомендациях для тренировочного процесса. Это касается и физиологии, и психологии. Молодой тренер должен понимать, что такое современные технологии и, самое главное, как ими пользоваться. В следующем году мы уже хотим, что касается для групп специализации, полностью перейти на план-конспект не бумажного носителя, а в планшете. Юлия Силипицкая:

А если у кого-то планшета нет? БГУФК выдаст? Мы уже не набираем в Высшую школу тренера, а отбираем – все слушатели проходят тестирование Сергей Репкин:

В данном случае для работников нашего университета мы планируем закупить эти планшеты. Мы полностью компьютеризировали университет. То есть сейчас уже оставили, конечно, доски и использование мела. Но вместе с тем интерактивные доски, компьютерные возможности максимально востребованы в нашем университете. Юлия Силипицкая:

То есть вы широко шагнули в XXI век технологий.

Сергей Репкин:

Мы стараемся это делать, поскольку время требует качественного движения вперед. Не только мы готовим бакалавров, магистрантов, но у нас еще в структуре университета находятся Институт повышения квалификации и переподготовки тренерских кадров и Высшая школа тренеров. И вот здесь, наверное, последние два года мы начали по-другому проводить там обучение. Совместно с Министерством спорта и туризма и с федерациями мы уже не набираем в Высшую школу тренеров, а отбираем – предварительно все слушатели проходят тестирование. Юлия Силипицкая:

А возрастной ценз есть? Вдруг в 55 придет? Уже идут заявки из других государств на обучение в Высшей школе тренеров Сергей Репкин:

Если есть рекомендации, есть желание, все возрасты покорны. Хочется отметить, что Высшая школа тренеров, наверное, сарафанное радио расходится, и у нас уже идут заявки из других государств на обучение там. Наверное, это и говорит о качестве подготовки. Юлия Силипицкая:

И правильной работе ректора, его команды.