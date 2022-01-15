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Алексей Богданов на благотворительном турнире в БГУФК: «Стараемся, чтобы наши дети росли социально ответственными людьми»

15 января 2022 14:08
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Новости Беларуси. В Белорусском государственном университете физкультуры в восьмой раз прошел Рождественский благотворительный турнир по спортивно-боевым единоборствам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Алексей Богданов на благотворительном турнире в БГУФК: «Стараемся, чтобы наши дети росли социально ответственными людьми»-1

Более 900 юных спортсменов вышли на ковер, чтобы определить сильнейших в тхэквондо, карате и рукопашном бое. Однако для них важна не только победа, но и помощь своим сверстникам. Все средства, полученные от проведения турнира, направят в психоневрологические интернаты страны.  

Алексей Богданов на благотворительном турнире в БГУФК: «Стараемся, чтобы наши дети росли социально ответственными людьми»-4

Алексей Богданов, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:  
Эти люди собрались здесь (и дети, и взрослые), чтобы помочь людям с ограниченными возможностями. Идеология этого турнира – через силу твори добро. И мы стараемся, чтобы наши дети росли социально ответственными людьми и через такую благотворительную акцию помогали тем деткам, которые действительно попали со здоровьем в не совсем радостную ситуацию.  

# Спортивные соревнования # общество # Алексей Богданов # Фотофакт

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