Алексей Богданов на благотворительном турнире в БГУФК: «Стараемся, чтобы наши дети росли социально ответственными людьми»

Новости Беларуси. В Белорусском государственном университете физкультуры в восьмой раз прошел Рождественский благотворительный турнир по спортивно-боевым единоборствам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 900 юных спортсменов вышли на ковер, чтобы определить сильнейших в тхэквондо, карате и рукопашном бое. Однако для них важна не только победа, но и помощь своим сверстникам. Все средства, полученные от проведения турнира, направят в психоневрологические интернаты страны.

Алексей Богданов, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:

Эти люди собрались здесь (и дети, и взрослые), чтобы помочь людям с ограниченными возможностями. Идеология этого турнира – через силу твори добро. И мы стараемся, чтобы наши дети росли социально ответственными людьми и через такую благотворительную акцию помогали тем деткам, которые действительно попали со здоровьем в не совсем радостную ситуацию.