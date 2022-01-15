Гадания, танцы и яркие образы. Впечатление организаторов и гостей от бала в Большом театре

Вера Позняк, корреспондент:

Старый Новый год – время волшебства. Большой театр на одну ночь превратился в старинный замок, где главным событием стал бал-маскарад. Вот уже в 13-й раз Большой театр оперы и балета распахнул свои двери для всех желающих, чтобы вместе встретить Старый Новый год. Волшебное действо развернулось не только в главном зале, но и на нескольких этажах здания. В течение всей ночи в фойе гостей ждали впечатляющие атмосферные локации и интерактивные игры.

Анна Моторная, режиссер-постановщик бала:

Мы все очень долго готовились, подбирали образы тщательно. Самое главное, мы хотели представить нашему зрителю полет, путешествие по культуре бала, по культуре старинного, настоящего искусства бального, которое включает в себя настоящее шоу с одной стороны, высокую культуру с другой стороны и замечательное свойство – обучение. Но обучение через игру.

Мария Исаева, актриса, помощник режиссера:

Каждый год бал проходит по-разному, несмотря на то, что где-то программы схожи. И каждый режиссер, который занимается программой бала, обязательно привносит что-то свое. Люди просто отводят душу на этом празднике, которого нам сейчас очень не хватает.

Астрологические прогнозы, гадания на кофейной гуще, чайная церемония и мастер-классы. Но главным событием ночи стал, конечно, королевский бал. Ведь, как говорится, танец – это тайный язык души. 72 пары со всей республики, элегантные кавалеры и дамы в ослепительных нарядах закружились в вальсе. Вера Позняк:

Бал в Большом – очень яркое событие. Расскажите, как проходила подготовка? Какая программа ожидает гостей бала?

Юлия Дятко, балетмейстер-постановщик бала, заслуженная артистка Республики Беларусь:

Подготовка проходила у нас с конца октября, мы репетировали каждый понедельник, иногда даже в воскресенье, бывало в субботу и воскресенье. Вера Позняк:

Какая танцевальная программа будет представлена в этом году? Юлия Дятко:

Танцев будет достаточно, и в этом году будет одна группа, не две, как это было раньше. Здесь можно будет увидеть полонез, контрданс, вальс, вирджинскую кадриль, польку. Будет более сложный вальс. Все это заканчивается финальным полонезом.

Ну и конечно, какой же королевский бал без короля и по совместительству заслуженного артиста Беларуси Станислава Трифонова? Вера Позняк:

Расскажите, пожалуйста, как вы сегодня будете править балом и чего ожидать гостям?

Станислав Трифонов, заслуженный артист Республики Беларусь:

Это так здорово, что мы можем на какую-то одну буквально ночь, на пару часов превратиться в королей, королев, странствующих музыкантов, офицеров царских армий, стать кем-то другим. В этом и смысл театра: немножечко оторваться от реальности, перенестись в какую-то сказку и в ней немножко подняться над жизнью и получить минуту удовольствия.

Бал – это в первую очередь развлечения. И их в этом году оказалось немало. Наша съемочная группа не смогла упустить возможность и узнала свою судьбу в гроте таинственных предсказаний.

Вера Позняк:

Погадаете мне?

– Конечно, погадаю, но для начала вы должны загадать вопрос. Вы должны совершенно четко понимать, что же вы хотите спросить у Пиковой Дамы. Что же это все означает? Что за этим скрывается? Переворачивайте первую метафорическую карту. Вот это ваш ответ на вопрос.

– Судя по всему, да.

– А здесь секрет: что за всем этим стоит.

За 13 лет бал обрел собственные традиции, например, строгое соблюдение дресс-кода и большие танцевальные программы. Королевский бал стал самым волшебным событием сезона, который многие ждали и к которому готовились целый год.

Нина Шарубина, народная артистка Беларуси:

У нас есть на балу сегодня гости из разных городов Республики Беларусь, которые специально готовятся и приезжают на бал. Я вижу счастливые, веселые лица наших гостей, это очень радует. Все это для них. Мы работаем для них. Как правило, готовимся, стараемся отдохнуть немножко побольше днем, чтобы ночью быть в хорошем расположении духа и хорошо выглядеть.