Ректор БГУ: «Журфак у нас первый среди факультетов имеет статус инновационной площадки для использования креативных методик обучения»

Андрей Король:

Неправда. Вы скромничаете. Конкурс на журфак достаточно высокий и многие идут не просто ради заработка, а потому что там творческая среда и творческая атмосфера. Кстати, журфак у нас первый среди всех факультетов, который имеет статус инновационной площадки для использования креативных методик обучения, технологий. Конечно, пользуются спросом IT-специальности, но это далеко не потолочный верхний уровень, если брать с точки зрения балльной такой градации.