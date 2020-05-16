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Ректор БГУ: «Журфак у нас первый среди факультетов имеет статус инновационной площадки для использования креативных методик обучения»

16 мая 2020 11:13
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Ректор БГУ откровенно рассказал о себе и своей работе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Сейчас куда не плюнь, по-моему, все программисты.

Андрей Король, ректор БГУ:
Я думаю, что рынок, всё-таки, насытится.

«Пороги, возможности поступить, они всё время подрастают». На какие специальности в БГУ нужны высокие баллы

Вадим Щеглов:
В журналистику никто не хочет идти работать.

Ректор БГУ: «Журфак у нас первый среди факультетов имеет статус инновационной площадки для использования креативных методик обучения»-1

Андрей Король:
Неправда. Вы скромничаете. Конкурс на журфак достаточно высокий и многие идут не просто ради заработка, а потому что там творческая среда и творческая атмосфера. Кстати, журфак у нас первый среди всех факультетов, который имеет статус инновационной площадки для использования креативных методик обучения, технологий. Конечно, пользуются спросом IT-специальности, но это далеко не потолочный верхний уровень, если брать с точки зрения балльной такой градации.

# Образование в Беларуси # общество # Андрей Король # Вадим Щеглов

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