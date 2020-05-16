«Пороги, возможности поступить, они всё время подрастают». На какие специальности в БГУ нужны высокие баллы

Андрей Король, ректор БГУ: Мы видим, что тенденция нескольких последних лет, по крайней мере, мы её отслеживаем, она заключается в том, что проходные вот эти пороги, возможности поступить, они всё время подрастают. Причём, это касается как заведомо известных сильных специальностей, наиболее привлекательных, например, юридического факультета, экономического права либо, предположим, факультет международных отношений, либо это некоторые IT-специальности, программное обеспечение информационных технологий, так это касается и других специальностей.

Вадим Щеглов, ведущий СТВ: В БГУ всегда учиться было престижно. В БГУ всегда поступали студенты с высокими проходными баллами. Какова динамика за последние годы?

Вадим Щеглов:

Вы сказали, что сложно предугадать, какие специальности будут востребованы через 5-10 лет. А судя по вступительным кампаниям, как распределялись места и какие специальности выбирали абитуриенты 5-10 лет назад, и какие они выбирают сейчас?

Андрей Король:

Я бы не сказал, что специальности, которые выбирают абитуриенты, как-то кардинальным образом меняются. Достаточно устойчиво высокие очень баллы у нас на специальности юридического факультета, факультета международных отношений, отдельные специальности филологического факультета – то, что связано, например, с китайским языком, на экономический факультет.

Ректор БГУ: «Журфак у нас первый среди факультетов имеет статус инновационной площадки для использования креативных методик обучения»

Вадим Щеглов:

Если говорить о специальностях и профессиях будущего, что будет необходимо стране и бизнесу, и будет ли БГУ готов вовремя подготовить таких специалистов?

Андрей Король:

Предсказать, что будет через пять лет, это надо быть либо пророком, либо очень осведомлённым человеком.

Вадим Щеглов:

Вообще, прогнозы – дело неблагодарное.

Андрей Король:

Согласен. Важно – учить, искать человеческое в человеке, учить открывать себя, к чему ты предрасположен. Могу привести хороший пример. Я был куратором в одной из групп, девочка хорошо училась, практически на отлично, однако на втором курсе ко мне приходит преподаватель, говорит, вот, перестала ходить на занятия. Пригласил, пообщался. Она говорит: «Да, у меня очень авторитарный родитель. Он сказал, чтобы я шла именно туда, куда он сказал, а я не хотела, я люблю рисовать». Вот она после двух лет оставила институт, она поступила, насколько я знаю, в совершенно другой ВУЗ. Это не просто профориентационная ошибка, а это, скорее, зигзаг в судьбе человека, которого могло бы не быть, если бы с первого класса она как-то по-другому имела бы возможность выстраивать свой учебный процесс.