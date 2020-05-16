Николай Козеко о детстве: «Мы жили в Мачулищах в землянке, сгорел дом»

Николай Козеко, тренер национальной сборной по фристайлу:

Детство было безоблачным 100%, интересным. Да, были сложные моменты. Я помню, когда мы жили в Мачулищах в землянке, потому что у маминых родителей отец служил в Германии, а мы жили в землянке, там сгорел дом. Было сложно, но мне было интересно – мы жили в землянке. Я малой был, бегали. Думаю, насколько тяжело было родителям, насколько тяжело было маме, насколько бабушке было тяжело с дедушкой, что они зимой начинали строить дом, а мы жили в землянке. Да, было тяжело.

Потом мы в Минск переехали, это тоже так интересно было. Отец демобилизовался, мы получили квартиру вот где эти башни, наши «Ворота Минска». Там домики пристроены к башне, мы там получили квартиру. Настолько было здорово, настолько интересно. Потом отец получил квартиру, мы переехали сюда, где мы уже с родителями жили рядом с филармонией.

Пошел учиться в 64-ую школу – это первая специализированная школа английского языка и я по сей день изучаю английский язык, по сей день я пользуюсь теми знаниями, которые я получил в этой школе. Я стал свободно говорить на английском. Потом с тренером Леонидом Иосифовичем Лифшицем мне повезло. Это великолепный, увлечённый тренер, который привил мне любовь к этому спортивному делу.