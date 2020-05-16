Новые цифры по коронавирусу в Беларуси. Данные за 16 мая

Новости Беларуси. По состоянию на 16 мая в Беларуси проведено 335 057 тестов на коронавирусную инфекцию.

Согласно данным Минздрава, у 28 681 человек положительный тест на COVID-19. Вылечились и выписаны из медучреждений 9 498 пациентов, ранее у них было подтверждено заболевание коронавирусом.

За весь период распространения инфекции на территории Беларуси умерли 160 пациентов с хроническими заболеваниями, отягощёнными коронавирусом.

Оставят дома, положат в больницу, отправят в санаторий?