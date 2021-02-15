Участники ВНС: в сложившейся ситуации главная задача – сохранить нашу страну

Новости Беларуси. Духовный базис белорусского государства – историческая память народа, его национальные ценности, патриотизм, преданность отечеству, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Итоги Всебелорусского народного собрания подвели в ток-шоу на СТВ. Читайте об этом здесь.

Их нужно сберечь и передать будущим поколениям. К этому призывают белорусов в своем обращении делегаты VI Всебелорусского народного собрания. Также участники форума отмечают: изменения нужны, и они будут. Но только эволюционные.