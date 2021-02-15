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Участники ВНС: в сложившейся ситуации главная задача – сохранить нашу страну

15 февраля 2021 16:13
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Новости Беларуси. Духовный базис белорусского государства – историческая память народа, его национальные ценности, патриотизм, преданность отечеству, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Итоги Всебелорусского народного собрания подвели в ток-шоу на СТВ. Читайте об этом здесь.

Участники ВНС: в сложившейся ситуации главная задача – сохранить нашу страну-1

Их нужно сберечь и передать будущим поколениям. К этому призывают белорусов в своем обращении делегаты VI Всебелорусского народного собрания. Также участники форума отмечают: изменения нужны, и они будут. Но только эволюционные.

Участники ВНС: в сложившейся ситуации главная задача – сохранить нашу страну-4

Из обращения также следует, что стратегической целью должно стать дальнейшее повышение эффективности белорусской модели социального государства, в центре которой – человек.

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Участники ВНС: в сложившейся ситуации главная задача – сохранить нашу страну-7

Напомним, важнейший политический форум собрал 2 700 человек со всей страны: почти 2 400 делегатов и более 300 приглашенных.

# Всебелорусское народное собрание # общество # Фотофакт

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