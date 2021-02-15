«Не должно повторяться на нашей земле». Митинг-реквием памяти погибших в Афганистане прошёл в Бресте

Новости Беларуси. Реквием памяти прошел в Бресте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Домой с войны в Афганистане не вернулись 28 брестчан. Они остаются в памяти родных и близких, и, конечно, боевых товарищей. В городе проживает порядка 1 360 воинов-интернационалистов. Дата 15 февраля, несмотря на годы, по-прежнему отзывается болью в сердцах. Андрей Кунцевич: «Афганская война – безусловно, особая страница в нашей истории»

Татьяна Суворова, вдова погибшего воина-интернационалиста:

Пришла, чтобы почтить память мужа и в то же время это праздник со слезами на глазах. Потому что получается, что кто-то празднует, кто выжил, а кто там остался, скорбят.

Анатолий Пашук, воин-интернационалист:

Чтобы спокойствие было, наше поколение, прошедшее через войны, должно доносить до масс, что не должно повторяться на нашей земле, не должно быть вот этого. Потому что разногласие в обществе как раз и приводит к дестабилизации в стране.