В столичном парке Янки Купалы бесплатно можно научиться кататься на велосипеде

Мария Кронда, СТВ:

Укротить железного коня мне и любому желающему поможет команда энтузиастов – волонтеры Школы вождения велосипеда – бесплатного проекта Минского велосипедного общества. Уже третий год с мая по август ребята обучают новобранцев искусству велокатания. Здесь говорят: держать равновесие и крутить педали – две составляющие успешной езды.

Кстати, весь учебный инвентарь – имущество Школы, поэтому с собой привозить велосипед необязательно. Платить за аренду транспорта также не придется. Главное – захватить с собой хорошее настроение.

Татьяна Чурсинова, ученица Школы вождения велосипеда:

Я когда-то давно каталась, но потом у меня были такие падения, и я не могла сесть на велосипед, они как-то так мне подобрали велосипед удачно, и вот я сделала уже один круг. Мой инструктор Дима – герой дня. Он вернул мне уверенность в себе и поднял самооценку.

Конечно, с первого раза сесть и поехать, возможно, получится не у всех. Нужно перебороть страх, приспособиться к габаритам велосипеда и сориентироваться в новом положении. Но успокаивает то, что инструктор всегда рядом и обязательно страхует подопечного.

Яна Кобачевская, волонтер Школы вождения велосипеда:

Я на самом деле очень люблю велосипеды и мне захотелось обучать этому людей. Мне лично доставляет удовольствие делать людей счастливыми, обучаются абсолютно все.