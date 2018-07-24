Прямой эфир

В столичном парке Янки Купалы бесплатно можно научиться кататься на велосипеде

24 июля 2018 08:08
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Мария Кронда, СТВ: 
Укротить железного коня мне и любому желающему поможет команда энтузиастов – волонтеры Школы вождения велосипеда – бесплатного проекта Минского велосипедного общества. Уже третий год с мая по август ребята обучают новобранцев искусству велокатания. Здесь говорят: держать равновесие и крутить педали – две составляющие успешной езды. 

В столичном парке Янки Купалы бесплатно можно научиться кататься на велосипеде-1

Кстати, весь учебный инвентарь – имущество Школы, поэтому с собой привозить велосипед необязательно. Платить за аренду транспорта также не придется. Главное – захватить с собой хорошее настроение.

В столичном парке Янки Купалы бесплатно можно научиться кататься на велосипеде-4

Татьяна Чурсинова, ученица Школы вождения велосипеда:
Я когда-то давно каталась, но потом у меня были такие падения, и я не могла сесть на велосипед, они как-то так мне подобрали велосипед удачно, и вот я сделала уже один круг. Мой инструктор Дима – герой дня. Он вернул мне уверенность в себе и поднял самооценку. 

В столичном парке Янки Купалы бесплатно можно научиться кататься на велосипеде-7

Конечно, с первого раза сесть и поехать, возможно, получится не у всех. Нужно перебороть страх, приспособиться к габаритам велосипеда и сориентироваться в новом положении. Но успокаивает то, что инструктор всегда рядом и обязательно страхует подопечного. 

В столичном парке Янки Купалы бесплатно можно научиться кататься на велосипеде-10

Яна Кобачевская, волонтер Школы вождения велосипеда:
Я на самом деле очень люблю велосипеды и мне захотелось обучать этому людей. Мне лично доставляет удовольствие делать людей счастливыми, обучаются абсолютно все. 

В столичном парке Янки Купалы бесплатно можно научиться кататься на велосипеде-13

Самое время начать! Вас ждут в столичном парке Янки Купалы. Каждую среду, четверг и пятницу с 18.00 до 20.00 асы велодвижения готовы вам придать уверенности в седле!  

# Велосипед # общество # Мария Кронда # Станислава Кмит # Татьяна Чурсинова # Яна Кобачевская # Фотофакт # Велосипед

Другие новости рубрики

Все новости
«Белорусская команда традиционно очень сильная». Беларусь готовится принять участие в Армейских международных играх
24 июля 2018 07:39

«Белорусская команда традиционно очень сильная». Беларусь готовится принять участие в Армейских международных играх

В Шарковщине и Нарочи днём 23 июля выпала почти половина месячной нормы осадков
24 июля 2018 07:20

В Шарковщине и Нарочи днём 23 июля выпала почти половина месячной нормы осадков

«Очень понравилась Беларусь сверху». Минск впервые принимает Чемпионат мира по вертолетному спорту
24 июля 2018 06:31

«Очень понравилась Беларусь сверху». Минск впервые принимает Чемпионат мира по вертолетному спорту