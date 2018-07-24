В Минске стартовала акция «Портфель первоклассника»: как можно помочь?

На днях в Минске стартовала ежегодная акция «Портфель первоклассника». Как помочь собраться в школу детям из многодетных семей?

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома – Ирина Дудка.

Расскажите подробнее про акцию «Портфель первоклассника».

Ирина Дудка, заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:

Благотворительная акция «Портфель первоклассника» стала традиционной для минчан. Она направлена на оказание помощи, содействие многодетным семьям, малообеспеченным семьям, семьям, которые воспитывают детей-инвалидов, семьи, в которых оба родителя являются инвалидами. Мы все вместе миром делаем такое доброе дело. Собираем будущего первоклассника в первый класс.

Кто, где и как может помочь собрать портфель первоклассника?

Ирина Дудка:

Акция стартовала с 16 июля на семи крупных торговых объектах столицы – это ГУМ, ЦУМ, Немига, "Беларусь", "Кирмаш". Ежедневно дежурят волонтеры, представители Минской городской организации – БРСМ, а также наши социальные работники.