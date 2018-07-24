В Минске стартовала акция «Портфель первоклассника»: как можно помочь?
На днях в Минске стартовала ежегодная акция «Портфель первоклассника». Как помочь собраться в школу детям из многодетных семей?
Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома – Ирина Дудка.
Расскажите подробнее про акцию «Портфель первоклассника».
Ирина Дудка, заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:
Благотворительная акция «Портфель первоклассника» стала традиционной для минчан. Она направлена на оказание помощи, содействие многодетным семьям, малообеспеченным семьям, семьям, которые воспитывают детей-инвалидов, семьи, в которых оба родителя являются инвалидами. Мы все вместе миром делаем такое доброе дело. Собираем будущего первоклассника в первый класс.
Кто, где и как может помочь собрать портфель первоклассника?
Ирина Дудка:
Акция стартовала с 16 июля на семи крупных торговых объектах столицы – это ГУМ, ЦУМ, Немига, "Беларусь", "Кирмаш". Ежедневно дежурят волонтеры, представители Минской городской организации – БРСМ, а также наши социальные работники.
Какие товары стоит принести, чтобы помочь?
Ирина Дудка:
Это может быть любой канцелярский товар. Это могут быть и краски, и карандаши, и альбомы, и тетради, и ластики, и ручки.
Какое время волонтеры дежурят?
Ирина Дудка:
По определенному графику наши волонтеры дежурят. Это практически с 12 до 18 часов, но также в каждом торговом объекте оформлены уголки для будущих первоклассников, информация о проведении акции и подготовлены такие боксы, где может каждый желающий оставить канцелярские товары.
Когда завершается акция? Когда будут вручать первоклассникам портфели?
Ирина Дудка:
Завершается акция таким торжественным мероприятием. Акция пройдет по 22 августа, а 27 августа в 11.00 на базе кинотеатра «Пионер» пройдет праздник «День первоклассника», где будущим первоклассникам торжественно вручат портфели, будет масса для них поздравлений, будут работать и артисты, и клоуны для наших детей.
Есть ли в других регионах такая акция?
Ирина Дудка:
У наших коллег в регионах тоже проводятся различные акции, может, не с таким названием, а с другим. Но, конечно, проводятся различные акции в поддержку, на оказание содействия, помощи родителям собрать детей в первый класс.