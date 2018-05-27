Эксклюзив «Недели»: большое интервью с новым ректором Академии управления

Новости Беларуси. Большой эксклюзив «Недели»: первое интервью нового ректора Академии управления при Президенте Геннадия Пальчика специально для итоговой программы на телеканале СТВ. Речь пойдет о новом статусе вуза, об условиях поступления и обучения, вступительной кампании и планах руководителя в новой должности.

Геннадий Пальчик, ректор Академии управления:

Я думаю, что первое направление, которое сейчас и разрабатывалось коллективом Академии (уже задачи уже были поставлены) – это еще раз оценка для начала, наверное, тех специальностей, тех направлений, на которые нужно особое внимание обратить с учетом специфики Академии управления.

Итак, актуальные темы и эксклюзивные интервью 27 мая в программе «Неделя» в 19:30.