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Эксклюзив «Недели»: большое интервью с новым ректором Академии управления

27 мая 2018 14:30
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Новости Беларуси. Большой эксклюзив «Недели»: первое интервью нового ректора Академии управления при Президенте Геннадия Пальчика специально для итоговой программы на телеканале СТВ. Речь пойдет о новом статусе вуза, об условиях поступления и обучения, вступительной кампании и планах руководителя в новой должности.

Эксклюзив «Недели»: большое интервью с новым ректором Академии управления-1

Геннадий Пальчик, ректор Академии управления:
Я думаю, что первое направление, которое сейчас и разрабатывалось коллективом Академии (уже задачи уже были поставлены) – это еще раз оценка для начала, наверное, тех специальностей, тех направлений, на которые нужно особое внимание обратить с учетом специфики Академии управления.

Итак, актуальные темы и эксклюзивные интервью 27 мая в программе «Неделя» в 19:30.

# Высшее образование в Беларуси # общество # Геннадий Пальчик # Фотофакт

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