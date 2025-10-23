Ректор Академии управления: белорусская магистратура востребована у китайских студентов

Жилье для многодетных семей нужно равномерно распределять по стране, а не только в двухмиллионном Минске и крупных городах. А в системе школьного питания навести идеальный порядок. Вот лишь некоторые требования Александра Лукашенко, которые Президент сегодня адресовал правительству, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Во Дворце Независимости прошло совещание с Советом министров. А обсуждаемые темы затронули как социальную сферу с ее максимально чувствительными вопросами, так и транспортную отрасль и, в частности, Белорусскую железную дорогу. Предприятие стратегическое, но как оно сработало в период санкционного давления? Самые большие расходы в стране – на образование и социальную поддержку семей. Белорусское образование со своим лицом. Фундаментальные наработки Макаренко стараются гармонизировать с европейским передовым опытом. С одной стороны, эта сфера сильна традициями, с другой – нужны постоянные инновационные подходы. У Президента вопрос: магистратура – это инструмент баланса или дисбаланса в процессе подготовки кадров.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы захотели Болонский процесс, чтобы подготовить специалистов на все руки, которые будут востребованы за пределами страны. Я помню этот разговор. Вы что, в белорусских университетах будете готовить для зарубежья людей? Опять же, вспоминаю этот разговор, у нас много учится иностранцев, которые хотели бы закончить магистратуру и быть востребованы во всем мире. Хорошо! Давайте так и поступим. Они платят деньги за все, за магистратуру – приходите, обучайтесь. Магистратура в том числе, сколько хотите лет. Ваши деньги, мы вас обучаем. Поезжайте куда угодно работать. Ну так хотелось кому-то из бывших членов Компартии магистратуру, что попросили: слушайте, ну хоть где-то. Хорошо, давайте определимся. Приняли, по-моему, решение, что магистрантами будут у нас те, кто будет заниматься наукой. Да, и преподаванием. Ну ладно, как обстоят дела сейчас?

В стране почти 10 тысяч магистрантов. 6 тысяч – иностранцы. Обучаются за свой счет. А нужна ли белорусам магистерская степень.

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:

Магистратура-то является углубленным высшим образованием. И в этой связи, если предприятиям, которые открывают новые производства, внедряют новые технологии, научным организациям либо учреждениям образования нужны такие специалисты, то они должны делать целевой заказ. Соответственно, есть соответствующие автоматизированные системы, госзаказы, кадры, где каждый заказчик кадров берет на себя обязательства и на годы вперед гарантирует последующее трудоустройство таких специалистов.

Академия управления – альма-матер белорусских менеджеров и образовательная площадка для апробаций в образовании. В здешней магистратуре даже болонского духу не осталось – это форма обучения с концептуальным национальным подходом.