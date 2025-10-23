Блюда – холодные, продукты – просрочены, порции – маленькие? Разбирались, так ли всё плохо со школьным меню

Жилье для многодетных семей нужно равномерно распределять по стране, а не только в двухмиллионном Минске и крупных городах. А в системе школьного питания навести идеальный порядок. Вот лишь некоторые требования Александра Лукашенко, которые Президент адресовал правительству. Во Дворце Независимости прошло совещание с Советом министров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Лукашенко рассказал, как в 90-е решался вопрос со школьным питанием.

Те голодные годы остались лишь в архивах. К хорошему быстро привыкаешь. Но до сих пор детей в стране кормят с дотациями из государственного кошелька. А 750 тысяч школьников (это 70 %) питаются бесплатно – колоссальные деньги. А как их расходуют? Обворовывать детей, травить их некачественной едой – преступно! Лукашенко о питании в школах. Подробности. Министр уверен, система выстроена. В каждой школе своя столовая, меню разнообразно, продукты питания свежие.

Это котлета, которую подали сегодня моему ребенку на обед. Она с плесенью В родительских чатах и отчетах госконтроля пишут о холодных блюдах, просроченных продуктах, малых порциях. В итоге многое уходит в отходы. Говорят, повара даже попадаются на воровстве.

Ольга Провоторова, заместитель начальника отдела комитета государственного контроля Беларуси:

В одной из школ города Могилева при приготовлении биточков куриных вместо предусмотренных 14,5 килограмма мяса птицы использовали на 3,5 килограмма меньше. Такие факты не единичны. Выявлены также случаи выноса работникам пищеблоков продуктов питания. Например, в пищеблоке средней школы города Солигорска в ходе мониторинга обнаружены спрятанные в шкафах, столах, под спецодеждой работников пачки с мукой, сахаром, 12 литров сока. По-прежнему значительная часть приготовленных блюд направляется в отходы.

Так не везде, и это не тенденция, лишь факты. Но ложка дегтя способна испортить всю картину школьного рациона. Наши корреспонденты сегодня заглянули на кухню и тарелки школьников. Вот так аппетитно выглядит столовая 189-й столичной школы.

В нашей школе очень вкусное и разнообразное питание. Мое любимое блюдо – это плов и сосиски с гречкой. В буфете я покупаю очень вкусную слойку с малиной, также вместе с каким-нибудь соком. Также со столовой никогда не ухожу голодной. Все съедаю, потому что очень вкусно.

Я довольно много занимаюсь спортом на профессиональной основе, и школьного питания мне отлично хватает для поддержания своей формы, для поддержания сил.