Рекордные результаты Союзного государства! Чего добились Беларусь и Россия за 25 лет?

Единство – на официальном и на народном уровне. Беларусь и Россия готовятся отметить 25-летие Союзного государства. Договор, подписанный 8 декабря 1999-го, положил начало построению нового уникального по своей сути интеграционного объединения на постсоветском пространстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Оставаясь суверенными государствами, Беларусь и Россия достигли большой степени слияния в самых разных сферах. Мы вместе покоряем космическое пространство, развиваем авиационную промышленность. У нас успешные проекты в микроэлектронике, автомобиле- и станкостроении, сельском хозяйстве и энергетике. Между нашими странами не существует таможенного и пограничного контроля, белорусы и россияне могут свободно перемещаться по Союзному государству по внутренним паспортам. А еще мы обладаем абсолютно одинаковыми социальными правами – можем жить, учиться, работать, получать пенсию вне зависимости от гражданства. В основе успешного развития Союзного государства, конечно, экономика. Стратегические приоритеты обозначены в десятках союзных программ. В частности, это позволило обновить исторический максимум взаимной торговли. Так, в 2023 году товарооборот Беларуси и России увеличился на 14 %, превысив 50 миллиардов долларов. Такой динамики роста у нас нет ни с одной другой страной. И цифры в уходящем 2024-м могут быть еще выше. Показателен и рост внутреннего валового продукта – сегодня и у белорусской, и российской экономики он в районе 4 %. Это значительно выше, чем в среднем по миру. К слову, о мире... Союзное государство – это не только внутренний проект Беларуси и России. Он играет важную внешнеполитическую роль. Наши страны, являясь частью ряда международных организаций, таких как ОДКБ, СНГ, ШОС и БРИКС, принимают активное участие в формировании нового многополярного мирового порядка. Единство взглядов, безграничное доверие, родство душ. Евгений Пустовой о братском союзе. Союзный ген – это не только об исторической общности или схожести геополитических интересов. Это вполне конкретная программа Союзного государства – «ДНК-идентификация». Проект объединил две страны и два направления – медицинскую генетику и криминалистику.

Людмила Макарина-Кибак, директор Института генетики и цитологии Национальной академии наук Беларуси:

Благодаря тем разработкам, которые получены в рамках союзной программы, мы четко подошли к персонализированному подходу к каждому пациенту. Полученные генетические исследования и разработанные методики используются. Мы понимаем, что, когда мы подходим индивидуально к каждому пациенту, мы получаем более хорошие и серьезные результаты по их лечению. На пользе для здоровья совместных изысканий белорусских и российских генетиков сконцентрирована известный в стране врач Людмила Макарина-Кибак. А вот доктор биологических наук Александр Кильчевский стал автором нетривиального подхода к этим исследованиям. Разглядел возможности для криминалистики.

Александр Кильчевский, заместитель Председателя Президиума НАН Беларуси:

Генетика внешности человека, то есть цвет глаз, цвет волос, генетика возраста человека, то есть мы можем определить возраст человека по биологическому следу, скажем, капелька крови, слюна и так далее. От двух до четырех лет – такая точность. Наши коллеги из комитета судебных экспертиз выявляли генетические особенности населения Беларуси и популяционные. Программа действует с 2017 года, а за последние три года наши ученые собрали 9 тысяч образцов ДНК белорусов. Теперь составить портрет, например, правонарушителя по капельке крови или предупредить возможный сбой одного из органов у исследуемого человека – запросто. Кстати, можно выделить даже этнографические или популяционные детали. Это для ценителей своего родовода и исследователей генеалогии. Не меньше генетических цепей переплетены и промышленные связи. Еще более тесно нас сблизили санкции. Да, белорусы сохранили советское наследие, да, белорусы приумножили промышленный капитал. Но порой приходилось прибегать к многовекторному поиску деталей. Теперь флер партнерства спал и с глаз русских компаньонов. И они начали выпускать сами то, что совсем недавно покупали.

Дмитрий Палев, заместитель генерального директора – директор департамента обеспечения производства ОАО «Гомсельмаш»:

Преимущество заключается в качестве данных изделий. Данные изделия прошли полностью весь цикл испытаний, зарекомендовали себя с очень хорошей стороны. Некоторые производители уже дали срок своей гарантии пять лет, что доказывает качество продукции. Колесные диски из Барнаула, бортовые системы из Екатеринбурга, двигатели из Ярославля. Союзный механизм еще сплоченнее, когда по деталям можно изучать географию большой России. Впереди новые программы и новые узлы. Ставка на микроэлектронику, машино- и станкостроение. «Не в чем упрекнуть правительство». О чем договорились Лукашенко и Путин на заседании ВГС? Читайте здесь.

В 2023 году страны наторговали на рекордные 53 млрд долларов. В 2024-м еще не подсчитано. А ведь в год подписания Договора о Союзном государстве, это было 25 лет назад, товарооборот едва достигал 7 миллиардов долларов. А сейчас компетентная Беларусь даже помогает держать форму большой и союзной России. И это не просто эпитет. Ткани белорусского «Камволя» используют при пошиве формы для работников Московского метрополитена.