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Делегация Казани находится в Минске с визитом для подписания ряда соглашений

04 декабря 2024 17:31
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Минск и Казань выходят на новый уровень сотрудничества. В белорусскую столицу прибыла делегация из столицы Татарстана, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Делегация Казани находится в Минске с визитом для подписания ряда соглашений-2

Впереди подписание ряда соглашений. Гости из России уже побывали в Национальном детском технопарке, где ознакомились с возможностями образовательной и научной площадки для поддержки талантливой молодежи. В планах наладить сотрудничество по подготовке будущих кадров для научно-технической и инновационной деятельности.

Делегация Казани находится в Минске с визитом для подписания ряда соглашений-4

Ильсур Метшин, мэр Казани (Россия):
Мы покупаем у вас самые лучшие автобусы, троллейбусы, трамваи. В целом мы увидели Национальный детский технопарк – это точно у Беларуси, Минска и народа есть большое будущее. Когда вот такие детки, звездочки – вы их отбираете по всей стране, даете им возможность раскрыть свой талант.

Интересует гостей из Казани и машиностроение. Цель не только расширить торговые связи, но и создать совместные производства. В планах и подписание соглашения о побратимстве.

# Международное сотрудничество

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