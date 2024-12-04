Делегация Казани находится в Минске с визитом для подписания ряда соглашений

Минск и Казань выходят на новый уровень сотрудничества. В белорусскую столицу прибыла делегация из столицы Татарстана, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Впереди подписание ряда соглашений. Гости из России уже побывали в Национальном детском технопарке, где ознакомились с возможностями образовательной и научной площадки для поддержки талантливой молодежи. В планах наладить сотрудничество по подготовке будущих кадров для научно-технической и инновационной деятельности.

Ильсур Метшин, мэр Казани (Россия):

Мы покупаем у вас самые лучшие автобусы, троллейбусы, трамваи. В целом мы увидели Национальный детский технопарк – это точно у Беларуси, Минска и народа есть большое будущее. Когда вот такие детки, звездочки – вы их отбираете по всей стране, даете им возможность раскрыть свой талант.

Интересует гостей из Казани и машиностроение. Цель не только расширить торговые связи, но и создать совместные производства. В планах и подписание соглашения о побратимстве.